Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili davanın görülmesine başlandı - Son Dakika

Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili davanın görülmesine başlandı

22.10.2020 15:09
Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili davanın görülmesine başlandı, System.String[]

Bursa'da bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili tutuklanan sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Bursa'da bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili tutuklanan sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Kenan E, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı.

Maktul Muhammed Yaşar'ın anne ve babası ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık, Ramazan B. ile aralarında alacak meselesi olduğunu ve olay günü konuyu görüşmek için bir araya geldiklerini anlattı.

Daha sonra olay yerine Muhammed Yaşar'ın da geldiğini ve tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirten Kenan E, silah çekildiğini ve kendisini savunmak için rastgele ateş ettiğini öne sürdü.

Yaşar'ı tanımadığını ve yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden sanık, "Rastgele ateş ettim. Kimsenin vurulup vurulmadığını görmedim. Bana 2 kişi silah çekmişti, nefsi müdafaada bulundum." dedi.

Olayda yaralanan Kenan A. da maktul Yaşar'ın kendisini tutarak bacağına ateş ettiğini öne sürerek, "Muhammed geldi ve küfretmeye başladı. Elini beline attı. Biz Kenan'la yan yanaydık. Muhammed boynumu kolunun altına aldı, bacağıma ateş etti. Vurulduktan sonra yere düştüm. Baktım hala ateş ediyor. Gözlerim yavaş yavaş kapanmaya başladı, sonrasını hatırlamıyorum." diye konuştu.

Maktulün babası Ali Yaşar ise oğlunun telefonla arandıktan sonra evden çıktığını, 20 dakika sonra ölüm haberini aldıklarını söyledi.

Şikayetçi olduğunu belirten Yaşar, "Size ve adalete güveniyorum. Sanığın gereken cezayı alacağına inanıyorum." dedi.

Eksik belgelerin tamamlanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta alacak meselesi nedeniyle Kenan A, Kenan E, Ramazan B, Mehmet Fatih Ş. ve Muhammed Yaşar (34) bir araya gelmiş, taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Muhammed Yaşar tabancayla göğsünden, K.A. kasığından ve M.F.S. kolundan yaralanmıştı. Yaşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Silah, Bursa, Ateş, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili davanın görülmesine başlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Morga konulan bebek, cenaze aileye teslim edileceği sırada ağlamaya başladı Mesut Özil'i kadro dışı bırakan Arteta kendisini savundu: Tüm sorumluluk benim, vicdanım rahat Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler Fotoğraf karesinden çıkarılan İnce ateş püskürdü: Partide bölücü kimmiş herkes gördü 61 yaşındaki kırtasiyeciden 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mektup Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu
Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki "Sevgi kurşun geçirmez" mesajı dikkatlerden kaçmadı         
15:07
Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:25
Ermeni askerlerin kaçmaması için yalvaran Harutyunyan: Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok Ermeni askerlerin kaçmaması için yalvaran Harutyunyan: Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok         
14:22
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
13:59
Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
13:38
Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı         
13:31
Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş         
12:53
Avustralya'da yapılan araştırmaya göre bakımevlerindeki yaşlılar cinsel tacize uğruyor Avustralya'da yapılan araştırmaya göre bakımevlerindeki yaşlılar cinsel tacize uğruyor         
12:03
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler         
11:03
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı         
10:10
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 15:12:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili davanın görülmesine başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei