Bursa'da bir tekstil fabrikası alevlere teslim oldu! Ekiplerin yangınla mücadelesi sürüyor - Son Dakika
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Bursa'da bir tekstil fabrikası alevlere teslim oldu! Ekiplerin yangınla mücadelesi sürüyor

01.11.2022 23:00

Bursa Nilüfer'deki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın şiddetini artırdı. Fabrikada herhangi bir çalışanın olmaması yüreklere su serperken, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! Ekipler alevlerle mücadelesi sürüyor

EKİPLER SEFERBER OLDU

İtfaiyeciler, kısa sürede büyüyen ve yoğun dumanın yükseldiği bölgede alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! Ekipler alevlerle mücadelesi sürüyor

FABRİKADA ÇALIŞAN YOK

Yangın bölgesine gelen Vali Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilgililerden bilgiler aldı. Canbolat, yangına çok sayıda ekibinin müdahale ettiğini, fabrika yetkililerinin tesis içinde işçi olmadığı bilgisini verdiğini söyledi. Yangının henüz kontrol altına alınamadığını aktaran Canbolat, ekiplerin çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! Ekipler alevlerle mücadelesi sürüyor
Kaynak: İHA
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Organize Sanayi Bölgesi, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da bir tekstil fabrikası alevlere teslim oldu! Ekiplerin yangınla mücadelesi sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da bir tekstil fabrikası alevlere teslim oldu! Ekiplerin yangınla mücadelesi sürüyor - Son Dakika
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