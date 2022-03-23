Bursa'da "Bizim Seslerimiz" konseri - Son Dakika
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Bursa'da "Bizim Seslerimiz" konseri

23.03.2022 02:36
Bursa'da "Bizim Seslerimiz" konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği (THM) Bölümü, "Bizim Seslerimiz" konserini gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği (THM) Bölümü, "Bizim Seslerimiz" konserini gerçekleştirdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri Şef Hamit Gazigil yönetti.

Konserde, Azerbaycan, Kerkük, Rumeli ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerine özgü eserlerden oluşan geniş repertuvara yer verildi.

Gecede, "Bir Dalda İki Kiraz", "Sarı Zeybek", "Al Yazmanın Oyası" ve "Yüce Dağ Başına Yağan Kar İdim" gibi eserlere sanatseverlerde zaman zaman eşlik etti.

Konser sonunda solistlerin ve koronun performansı Bursalı müzikseverler tarafından alkışlandı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Türk Halk Müziği, Merinos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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