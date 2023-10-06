"Beni sevmeyen sahneye çıksın" diyerek canlı yayın açıp; 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika

"Beni sevmeyen sahneye çıksın" diyerek canlı yayın açıp; 3 kişiyi yaraladı

Son Güncelleme: 06.10.2023 10:38

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişi, telefonundan canlı yayın yaparak pompalı tüfekle arka arkaya ateş açtı. Şehrin göbeğinde kendisini sevmediğini iddia ettiği kişiye ateş eden şüpheli, olayla ilgisi olmayan bir kadına ve akraba olan iki şahsa isabet ettirdi. Trafik polisi tarafından yakalanan şüpheli etkisiz hale getirildi. Yaralanan 3 kişinin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Bursa'da bir kişi, sosyal medyada canlı yayın açıp pompalı tüfekle arka arkaya ateş açtı. Hırsını alamayan şüpheli, şehrin göbeğinde kendisini sevmediğini iddia ettiği kişiye tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan biri pazar alanında olayla ilgisi olmayan kadına, ikisi ise akraba olan şahıslara isabet etti. Dehşet saçan şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

CANLI YAYINDA ATEŞ AÇTI

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisi hakkında dedikodu yapılmasına sinirlenen ve kırsal alana aracıyla çıkan Hasan B. sosyal medyada canlı yayın açtı. Yanında getirdiği pompalı tüfekle yayında ateş açan Hasan B., kendisini sevmeyenlere küfürler savurup, tehditte bulundu.

Bursa'da beni sevmeyen sahneye çıksın diyerek canlı yayın açtı 3 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı

3 KİŞİ VURULDU

Hırsını alamayan şüpheli şehrin göbeğine giderek, kendisini sevmediğini iddia ettiği kişiye ateş açtı. Olayda Güray D ve Gürkan D. ile pazar alanında ilerleyen 73 yaşındaki Cemile K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans sevk edilirken, olay yerine yakın olan trafik polisi ise şüpheliyi yakalayıp, etkisiz hale getirdi. Şüphelinin canlı yayında tehditler savurup, ateş açtığı ve polis tarafından yakalandığı anlar ise kameralara anbean yansıdı. Tüfekle vurulan 3 kişinin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Bursa'da beni sevmeyen sahneye çıksın diyerek canlı yayın açtı 3 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı
Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Suç, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Beni sevmeyen sahneye çıksın' diyerek canlı yayın açıp; 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
15:37 Kılıçdaroğlu'ndan, Dışişleri'nin ABD'nin düşürdüğü SİHA ile ilgili açıklamasına tepki
15:36 Bakan Tunç: Son anayasa yamalı bohçaya döndü, ilk 4 madde dışındakiler konuşulabilir
15:30 Testler yapıldı, uygulamaya geçiliyor! TFF'den çok konuşulacak VAR kararı
15:05 Yeşil Sol Parti'den TSK'nın sınır ötesi operasyonlarına tepki! Muhalefete de çağrı yaptılar
14:56 Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının detayları ortaya çıktı
14:43 İBB haklı bulundu! Danıştay, bakanlığın havalimanı taşımacılığıyla ilgili düzenlemesini iptal etti
14:42 Azerbaycanlı gazeteciden zirveye damga vuran ''Karabağ'' sorusu! AB Konseyi Başkanı Michel cevap veremedi
14:35 Sandığa gidecek olan Beşiktaş'ta Çebi'nin ilk rakibi Hasan Arat
14:28 Şarkıcı Yusuf Güney, kira artışları nedeniyle Türkiye'yi terk ediyor
14:20 Dışişleri'nden, ABD tarafından Suriye'de düşürülen SİHA ile ilgili ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2023 15:43:43. #1.13#
SON DAKİKA: "Beni sevmeyen sahneye çıksın" diyerek canlı yayın açıp; 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement