"Beni sevmeyen sahneye çıksın" diyerek canlı yayın açıp; 3 kişiyi yaraladı

Bursa'da bir kişi, sosyal medyada canlı yayın açıp pompalı tüfekle arka arkaya ateş açtı. Hırsını alamayan şüpheli, şehrin göbeğinde kendisini sevmediğini iddia ettiği kişiye tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan biri pazar alanında olayla ilgisi olmayan kadına, ikisi ise akraba olan şahıslara isabet etti. Dehşet saçan şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

CANLI YAYINDA ATEŞ AÇTI

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisi hakkında dedikodu yapılmasına sinirlenen ve kırsal alana aracıyla çıkan Hasan B. sosyal medyada canlı yayın açtı. Yanında getirdiği pompalı tüfekle yayında ateş açan Hasan B., kendisini sevmeyenlere küfürler savurup, tehditte bulundu.

3 KİŞİ VURULDU

Hırsını alamayan şüpheli şehrin göbeğine giderek, kendisini sevmediğini iddia ettiği kişiye ateş açtı. Olayda Güray D ve Gürkan D. ile pazar alanında ilerleyen 73 yaşındaki Cemile K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans sevk edilirken, olay yerine yakın olan trafik polisi ise şüpheliyi yakalayıp, etkisiz hale getirdi. Şüphelinin canlı yayında tehditler savurup, ateş açtığı ve polis tarafından yakalandığı anlar ise kameralara anbean yansıdı. Tüfekle vurulan 3 kişinin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.