Bursa'da, derede binlerce balık telef oldu (2) - Son Dakika

'BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK'

Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi-Çardakköy mahalleleri arasından geçen derede yaşanan balık ölümleri, bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Derenin, oturduğu mahalleden geçtiğini, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını söyleyen Eren Bora (25), "Fabrika atıklarından olduğunu düşünüyoruz. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yıllardan beri biz hep geliyoruz. İlk defa böyle bir şey gördük. Derenin ucu Yenişehir'e kadar gidiyor ama biz hayatımızda böyle bir şey görmedik. 10 senedir buralara avlanmak için geliyoruz. Kokusu da var. Bunun yakın bir zamanda temizlenmesi gerekiyor. Fabrikaların önüne geçilmesi gerekiyor" dedi.