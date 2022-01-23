Bursa'da donmak üzereyken bulunan köpek yavruları kurtarıldı - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, donmak üzereyken bulunan 3 köpek yavrusu, Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Yıldırım İlçe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vakıf Mahallesi Babakonağı Sokağı sakinleri, Yıldırım İletişim Merkezi'ni arayıp bölgede bulunan 3 köpek yavrusunun donmak üzere olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine hareket geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpek yavrularını bulup, ilk müdahalenin arından Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. Merkezde tedavi edilen köpek yavrularının sağlıklı olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçe sakinlerinin ihbarı üzerine ekiplerin 1,5 aylık 3 yavru köpeği bulunduğunu kaydetti.

Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi'ne getirilen yavruların tedavisinin sürdüğünü ifade eden Yılmaz, şunları belirtti:

"Yavru köpekler iyileştikleri zaman onları yeni yuvalarına kavuşturacağız. İnancımızdan, medeniyetimizden ve kültürümüzün öğretilerinden aldığımız sorumlulukla can dostlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Hep birlikte yapacağımız ufak fedakarlıklarla, can dostlarımızın bu süreçte yanlarında olalım. Zorlu kış koşullarında bir hayvanı sahiplenerek sokaktan kurtarmak isteyen tüm hemşehrilerimizi, Cumalıkızık'taki Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezine bekliyoruz. Onları sıcak bir yuvaya kavuşturabilirler."

Vatandaşlara uyarıda da bulunan Yılmaz, "Kış aylarında sokak hayvanları barınacak sıcak bir nokta ararlar. Yağıştan ve soğuktan korunaklı olduğu için araçların motor kaputunun altına sığınabilirler. Özellikle sabahları araçlarınızı çalıştırmadan önce kaputa vurmak suretiyle ses yaparak hayvanların bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Kaputun altını kontrol etmeden aracınızı çalıştırmayın." ifadelerini kullandı.