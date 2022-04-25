Bursa'da eğitim uçağının düşmesiyle ilgili 3 kişinin ifadesine başvuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da eğitim uçağının düşmesiyle ilgili 3 kişinin ifadesine başvuruldu

25.04.2022 23:27
Bursa'da eğitim uçağının düşmesiyle ilgili 3 kişinin ifadesine başvuruldu

Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun yaşamını yitirmesiyle ilgili sivil havacılık firması sahibinin de aralarında olduğu 3 kişinin ifadelerine başvuruldu.

Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun yaşamını yitirmesiyle ilgili sivil havacılık firması sahibinin de aralarında olduğu 3 kişinin ifadelerine başvuruldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, düşen uçağın ait olduğu sivil havacılık firmasının sahibi Yenal Ahmet T, uçak teknisyeni Mustafa K. ve başka bir sivil havacılık firmasının sahibi Fevzi A'nın şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasına karar verildi.

Bu kişilerin, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Olay

Yenişehir Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta iki katlı bir binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüştü.

Sokakta parçalanarak alev alan uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Kazada eğitim pilotu Furkan Otkum (29) ve öğrenci pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmiş, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Olayda ayrıca iki araç yanmış, iki evde hasar meydana gelmişti.

YORUMLAR
500
Bursa'da evlerin arasına düşen uçağın ait olduğu firma yetkilisi konuştu Açıklaması Bursa'da evlerin arasına düşen uçağın ait olduğu firma yetkilisi konuştu Açıklaması Bursa'da evlerin arasına eğitim uçağı düştü! Evleri zarar gören vatandaşlar anlattı Bursa'da evlerin arasına eğitim uçağı düştü! Evleri zarar gören vatandaşlar anlattı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Havacılık, Bursa, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da eğitim uçağının düşmesiyle ilgili 3 kişinin ifadesine başvuruldu - Son Dakika


Son Dakika
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
22:51 Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi!
22:48 Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucu Ekrem Açıkel, canlı yayında tepki gösterdi: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum
22:21 Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak!
22:11 Elon Musk 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın aldı!
22:01 Eski başkan Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ceza ödeyecek
22:01 Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar
21:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Osman Kavala kararına ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 23:35:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da eğitim uçağının düşmesiyle ilgili 3 kişinin ifadesine başvuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement