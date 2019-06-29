Son Dakika Haberleri: Bursa'da Emre Aydın ve Fatma Turgut rüzgarı esti
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Bursa'da Emre Aydın ve Fatma Turgut rüzgarı esti

1 saat önce

Bursa'da Emre Aydın ve Fatma Turgut rüzgarı estiBURSA - Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 58. Uluslararası Bursa Festivali'nin 8'inci gününde Fatma Turgut ve Emre Aydın sahne aldı.

Bursa'da Emre Aydın ve Fatma Turgut rüzgarı esti
BURSA - Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 58. Uluslararası Bursa Festivali'nin 8'inci gününde Fatma Turgut ve Emre Aydın sahne aldı. Seslendirdikleri şarkılarla seyircileri mest eden ikili, sahne performansları ile adeta Bursa'yı salladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58. Uluslararası Bursa Festivali'nde Demir Demirkan, Cecilia Krull, Kubat, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Cesaria Evora Tribute, Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş, Muazzez Abacı& Gökhan Tepe'nin ardından 8'inci etkinliğinde Pop Müziği'nin önemli isimlerinden Fatma Turgut ve Rock Müziğinin sevilen ismi Emre Aydın seyirci ile buluştu. İlk olarak sahne alan pop müziğinin önemli ismi Fatma Turgut, özel olarak hazırladığı repertuarı ile hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. Hemen ardından sahneye çıkan rock müziğin güçlü sesi Emre Aydın, festival katılımcılarına unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin sonlarında ikiliye 'Bir pazar kahvaltısı, sensiz olmaz, ele güne karşı yapayalnız' şarkılarıyla yaptıkları düetlerle katılımcılar da eşlik etti. Geceye damgasını vuran ikili dakikalarca ayakta alkışlandı.
Bursa'da Emre Aydın ve Fatma Turgut rüzgarı esti
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:24 Kaynak: İHA
Fatma Turgut, Emre Aydın, Bursa, Kültür Sanat
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