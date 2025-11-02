Bursa'da Ev Hayali Kabusa Döndü - Son Dakika
Bursa'da Ev Hayali Kabusa Döndü

Bursa\'da Ev Hayali Kabusa Döndü
02.11.2025 22:16
3 bin 500 aile, Atış Yapı'nın yarım projeleri için eylem yaptı ve gökyüzüne siyah balonlar bıraktı.

Bursa'da ev hayali kabusa dönen 3 bin 500 aile, şantiye önünde eylem yaptı. Mağdur aileler, gökyüzüne siyah balonlar bıraktı.

Bursa'da geçtiğimiz aylarda girdiği mali kriz sonrası konkordato ilan eden Atış Yapı'ya tepki büyüyor. Konkordato sonrası yarım bırakılan projelerle birlikte konut hayali kabusa dönüşen 3 bin 500 aile mağdur oldu.

BİNLERCE AİLE GÖKYÜZÜNE SİYAH BALON BIRAKTI

Adalet arayışını sürdüren aileler, Atış Yapı'nın Nilüfer ilçesindeki şantiyesi önünde toplandı. Basın açıklaması yapan aileler, daha sonra gökyüzüne siyah balon bıraktı.

"BİZ TİCARET YAPMADIK, EV ALMAK İSTEDİK"

Mağdur aileler adına konuşan Cihan Ardıç, "Bizler; tamamen yasal yollarla, meşru bir firmadan ev sahibi olma hayaliyle yola çıkan, yıllarca yemeden içmeden, çocuklarımızdan kısarak biriktirdiğimiz helal kazançlarımızla yuva kurmak isteyen vatandaşlarız. Tıpkı binlerce insan gibi, topraktan ev alma hayaliyle Atış Yapı firmasına güvendik. Billboardlarda, şehirdeki afişlerde, reklam mecralarında, siyasilerle verdikleri fotoğraflarda güven telkin eden bu firmaya inandık. Peki bu güven suç mu? Böyle bir suç olabilir mi? Bugün yaklaşık 3 bin 500 aile ve 150 bin mağdur büyük bir belirsizlik ve çaresizlik içinde. Biz ticaret yapmadık, ev almak istedik.

Bazı çevrelerin iddia ettiği gibi biz yatırımcı, tüccar ya da zengin bir kesim değiliz. Tek gayemiz başımızı sokacak bir ev sahibi olmaktı. Kimimiz kendisi, kimimiz evladı için, kimimiz ise üç kuruş birikimini değerlendirmek için bu yola çıktı. 'Ticarette kar da olur zarar da' sözü bizim için geçerli değildir. Biz yatırım değil, yuva satın almak istedik. 16 Haziran 2025'te konkordato ilan eden Atış Yapı o günden bu yana bizleri oyaladı, yanılttı, susturdu. Biz inandık, güvendik fakat kandırıldık. Şirket yöneticileri dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı, firmaya kayyım atandı. Aradan geçen beş ayda bir çivi bile çakılmadı, şantiyeler suskun, umutlarımız tükeniyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
