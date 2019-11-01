Son Dakika Haberleri: Bursa'da feci kaza...Devrilen çekici İzmir yolunu kapattı
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da feci kaza...Devrilen çekici İzmir yolunu kapattı

Bursa'da feci kaza...Devrilen çekici İzmir yolunu kapattı

6 saat önce

Bursa'da feci kaza...Devrilen çekici İzmir yolunu kapattı Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralıBURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'da feci kaza...Devrilen çekici İzmir yolunu kapattı

Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Bursa- Balıkesir karayolu üzeri Karacabey TİGEM önünde meydana geldi. Reşat Çankaya, kullandığı 06 GB 2257 plakalı traktör ile Karacabey TİGEM işletmesinden çıkmak isterken, Bursa'dan Balıkesir istikametine seyir eden sürücü Mehmet Kocabıyık idaresindeki 16 KLB 40 plakalı çekici ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle çekici devrilerek yolu kapatırken, sürücüler Reşat Çankaya ve Mehmet Kocabıyık, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası bir süreliğine İzmir-Bursa karayoluna trafiğe kapanırken, trafik akışı polis ekipleri tarafından Bakırköy yoluna verildi. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında devrilen çekici olay yerinden kaldırılarak İzmir-Bursa karayolu trafiğe açıldı.

Bursa'da feci kaza...Devrilen çekici İzmir yolunu kapattı

Karacabey, İzmir, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:59 Kaynak: İHA
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