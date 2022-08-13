Şoförünü katlettiler! Taşkınlık çıkardığı için dışarı atılan gençler ve arkadaşları gece kulübü patronuna pusu kurdu - Son Dakika
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Şoförünü katlettiler! Taşkınlık çıkardığı için dışarı atılan gençler ve arkadaşları gece kulübü patronuna pusu kurdu

13.08.2022 13:43

Bursa'da bir gece kulübünde taşkınlık yaptıkları için dışarı atılan 2 kişinin arkadaşları, olayın ardından pusu kurup sabaha karşı patronunun otomobilini almaya gelen 26 yaşındaki Emir Çelik'e ateş açtı. Hastaneye kaldırılan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı

Salı günü saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana gelen olayda akşam saatlerinde gece kulübüne eğlenmeye gelen C.Y. (28) ile Y.A. (38), taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle işletmeci M.S. ve güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Dışarıda görevlilerle tartışıp olay yerinden ayrılan C.Y. ve Y.A., durumu arkadaşları V.K., A.Y. ve G.Y.'ye söyledi. Bunun üzerine V.K., A.Y. ve G.Y. kendilerine ait otomobile binip kulübe gitti.

Gece kulübü önünde pusu! Patronun şoförünün öldürüldüğü anlar kamerada

Dışarıda bekleyen şüpheliler, mekanın kapanmasının ardından patronunun otomobilini almaya gelen Emir Çelik'e ateş edip kaçtı. Yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Çelik, çarşamba günü Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gece kulübü önünde pusu! Patronun şoförünün öldürüldüğü anlar kamerada

İZMİR'E KAÇTILAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, cinayette kullanılan otomobilin sahibinin, olayların başlamasına neden olan C.Y. olduğunu tespit etti. Polis, C.Y. ile arkadaşı Y.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularında, cinayeti işleyen V.K., A.Y. ve G.Y.'nin arkadaşları oldukları, olayın ardından Yıldırım ilçesinde bir araya geldikleri, yanlarına da H.M. (29), Y.S. (33) ve A.İ.'yi (39) yardım için çağırdıkları öğrenildi. Ekipler, H.M., Y.S. ve A.İ.'yi de gözaltına aldı. Bu kişiler ise ifadelerinde V.K., A.Y. ve Y.A.'ya İzmir'e kaçmaları için yardım ettiklerini ve aracı da sakladıklarını itiraf etti. Şüphelilerin, İzmir'de S.T.'ye (37) ait bağ evinde saklandığı belirlendi. Dün sabaha karşı operasyon düzenleyen ekipler, V.K., A.Y. ve Y.A. ile saklanmalarına yardım ettiği belirlenen S.T. yi gözaltına alıp Bursa'ya getirildi.

Gece kulübü önünde pusu! Patronun şoförünün öldürüldüğü anlar kamerada

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin otomobille gelip hareket halindeyken ateş açtıkları, Emir Çelik'i vurdukları ve olay yerinden kaçtıkları görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
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GECE KULÜBÜ ÖNÜNDEKİ CİNAYET KAMERADA GECE KULÜBÜ ÖNÜNDEKİ CİNAYET KAMERADA Bursa polisi motosiklet hırsızlarına göz açtırmıyor Bursa polisi motosiklet hırsızlarına göz açtırmıyor
Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, İzmir, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şoförünü katlettiler! Taşkınlık çıkardığı için dışarı atılan gençler ve arkadaşları gece kulübü patronuna pusu kurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şoförünü katlettiler! Taşkınlık çıkardığı için dışarı atılan gençler ve arkadaşları gece kulübü patronuna pusu kurdu - Son Dakika
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