Görevi sırasında hayatını kaybeden itfaiye eri toprağa verildi - Son Dakika

Orhangazi ilçesinde dün Dutluca Mahallesi 'ndeki bir evde çıkan yangına giden Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi İtfaiye Amirliğinde görevli Cengiz Topel Figen (56), alevlere müdahale ederken fenalaşmış, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Cenaze namazında, Figen'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol , Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve vatandaşlar hazır bulundu.

Daha sonra Çelik, Cengiz Topel Figen'in oğulları Gökhan ve Hacı Ahmet Figen'e Türk bayrağı verdi.

Buradaki törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik , Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkanı Bekir Aydın , Bursa ve çevre illerden itfaiye yetkilileri ve çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde yangına müdahale ederken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren itfaiye eri, memleketi Yalova 'da son yolculuğuna uğurlandı.

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