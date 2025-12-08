Sokak ortasında meydan savaşı! Demir sopalarla birbirlerine acımadan vurdular - Son Dakika
Sokak ortasında meydan savaşı! Demir sopalarla birbirlerine acımadan vurdular

Sokak ortasında meydan savaşı! Demir sopalarla birbirlerine acımadan vurdular
08.12.2025 16:30
Sokak ortasında meydan savaşı! Demir sopalarla birbirlerine acımadan vurdular
Haber Videosu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar demir sopa ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da iki grubun demir sopa ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da adeta meydan savaşı çıktı. Olay, saat 14.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Bursaray Emek İstasyonu yanında meydana geldi.

DEMİR SOPA, TEKME VE YUMRUK...

İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine demir sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokak ortasında meydan savaşı! Demir sopalarla birbirlerine acımadan vurdular - Son Dakika

  MUSTAFA AKTAŞ:
    Celâl Şengör hoca orada ne yapıyor
  Haydar Ali:
    Neyi paylaşamıyorsunuz? yapmayın etmeyin bir kendinize gelin.
Sokak ortasında meydan savaşı! Demir sopalarla birbirlerine acımadan vurdular
