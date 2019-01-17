Bursa'da Günün Görüntüsü
1 saat önce
Bursa'da günün görüntüsüBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağan yağmura tekerlekli sandalye üzerinde yakalanan iki yaşlıyı yakınları ıslanmasın diye üzerlerine şemsiye tutarak hastaneye götürdü.
Bursa
'da günün görüntüsü
BURSA - Bursa'nın İnegöl
ilçesinde yağan yağmura tekerlekli sandalye üzerinde yakalanan iki yaşlıyı yakınları ıslanmasın diye üzerlerine şemsiye tutarak hastaneye götürdü.
Hastaneye götürülen biri kadın, diğeri erkek iki yaşlı vatandaş yürümekte zorluk çektikleri için tekerlekli sandalyeyle hastaneye giderken aniden yağmur bastırdı. Yakınları hastaların ıslanmaması için üzerlerine şemsiye tuttu. O anlar İHA kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Yağan
yağmur altında kendileri ıslanırken, hastaları ıslatmayan yakınları büyük takdir topladı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:07 Kaynak: İHA
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