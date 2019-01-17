Son Dakika Haberleri: Bursa'da Günün Görüntüsü

Bursa'da Günün Görüntüsü

1 saat önce

Bursa'da günün görüntüsüBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağan yağmura tekerlekli sandalye üzerinde yakalanan iki yaşlıyı yakınları ıslanmasın diye üzerlerine şemsiye tutarak hastaneye götürdü.

Bursa'da günün görüntüsü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağan yağmura tekerlekli sandalye üzerinde yakalanan iki yaşlıyı yakınları ıslanmasın diye üzerlerine şemsiye tutarak hastaneye götürdü.
Hastaneye götürülen biri kadın, diğeri erkek iki yaşlı vatandaş yürümekte zorluk çektikleri için tekerlekli sandalyeyle hastaneye giderken aniden yağmur bastırdı. Yakınları hastaların ıslanmaması için üzerlerine şemsiye tuttu. O anlar İHA kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Yağan yağmur altında kendileri ıslanırken, hastaları ıslatmayan yakınları büyük takdir topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:07 Kaynak: İHA

İnegöl, Şemsi Tebrizi, Yağan, Bursa, Genel
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