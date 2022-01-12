Junioshow Fuarı başladı - Son Dakika

Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow), Kovid-19 nedeniyle verilen iki yıl aradan sonra kapılarını açtı.

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle düzenlenen fuar, 70'ten fazla ülkeden 1000'den fazla nitelikli iş insanının katılımıyla başladı.

Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda yapılan, 200'e yakın Türk firmasının 10 bini aşkın modelinin sergilendiği Junioshow 4 gün sürecek.

Moda ve trendler belirleniyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tekstil sektörünün alt kolu olan bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründeki firmaların ihracatına katkı sağlamak için Ticaret Bakanlığı destekleriyle 2014'ten itibaren UR-GE projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörü ihracatının her yıl ortalama yüzde 30 arttığını belirten Burkay, şunları kaydetti:

"UR-GE üyesi firmalar, 3 yıllık proje sürecinde ihracatlarını yüzde 150 seviyelerine kadar yükseltmeyi başardı. Ticaretin önündeki tüm engellere rağmen bu örnek başarıya imza atan tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum. Juniokids kurumsal kimliği altında hareket eden firmalar için bugün 35 ülkeden yaklaşık 300 kişilik alım heyetini Bursa'da firmalarla iş birliği masasında buluşturduk. Bu görüşmelerin de Bursa'nın ihracat performansına önemli katkıları olacaktır. Firmaların sergiledikleri birbirinden özel ürünlerle bebe-çocuk konfeksiyonunda moda ve trendleri belirlemeyi sürdüreceğine inanıyorum."

"Yeni tasarım ve modeller üretiyoruz"

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da bebe ve çocuk sektörünün kalbinin attığı fuarı herkesin çok özlediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün, 2 yıl aradan sonra fuara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Junioshow, buluşma merkezi oldu. İnşallah bir daha fuara ara vermek zorunda kalmayız. Üretmeye, ihracat yapmaya ve istihdam oluşturmaya devam edeceğiz. Yeni tasarım ve modeller üretiyoruz. Bu ürünlerimizi de fuarlarda sergiliyoruz. İhracat ve kalite odaklı mottomuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü de "Beklentilerin karşılanacağı, emeklerin karşılığını aldığımız bir fuar olmasını diliyorum. Bu fuarla birlikte 2022 yılı fuarlarına başladık. Yıl sonuna kadar farklı sektörlere yönelik fuarlarımız olacak. Bölgenin üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılış törenine, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve sektör temsilcileri katıldı.