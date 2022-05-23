Bursa'da kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da kaza: 3 yaralı

23.05.2022 00:57
Bursa'da kaza: 3 yaralı

Bursa'da yolda giden otomobilin önüne aniden otomobil çıkması sonucu kafa kafaya çarpışan araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Bursa'da yolda giden otomobilin önüne aniden otomobil çıkması sonucu kafa kafaya çarpışan araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 16 H 5375 plakalı otomobil sürücüsü 34 yaşındaki S.M.U. yolda ilerlerken, 16 U 6287 aracın sürücü koltuğunda oturan 62 yaşındaki R.Ö. aracıyla kontrolsüz şekilde yola çıktı. İki araç çarpışma sonucu kullanılamaz hale gelirken, araçların içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Otomobil, Tragger, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kaza: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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