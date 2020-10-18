Bursa'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı - Son Dakika

Bursa'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

18.10.2020 16:35
Bursa'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı, System.String[]

Bursa'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı ek genelge doğrultusunda yeni kararlar alındı.

Bursa'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı ek genelge doğrultusunda yeni kararlar alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara göre, yeni oluşturulacak filyasyon ekipleri için araç ve şoföre ihtiyaç duyulması halinde, başta İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere kamu kurumlarında görev yapan ve sürücü ehliyeti bulunan tüm çalışanlar görevlendirilebilecek.

Son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığı tespitinden hareketle, Kovid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda gerekli idari ve adli yaptırımlar başlatılacak.

Gerek belediyelerin kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslarda gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya vb.) havaların soğumaya başlamasıyla kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden maske, temizlik ve mesafe kurallarına ilişkin sık sık duyurular yapılacak.

Her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacak.

İş yerlerinde pozitif vakalara yakın temaslı kişilerin bildirilmesi

Fabrika ve diğer iş yerlerinde çalışan Kovid-19 tanısı konulan personelin yakın temaslıları, iş yeri hekimi ya da insan kaynakları birimi tarafından İlçe Sağlık Müdürlüklerine ivedilikle bildirilecek.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) ile iş yeri hekimleri tarafından iş yerlerinde gereken önlemler alınacak, vakaların ve temaslılarının takibinde İlçe Sağlık Müdürlükleri ile koordinasyon sağlanacak.

Yemekhane ve servis araçlarında pozitif vakaların temaslılarının takibini kolaylaştırmak için oturma planı oluşturularak, kişilerin sürekli aynı yerde oturmasına özen gösterilecek.

İl genelinde bir haftalık süreçle ilgili planlama kapsamında, yarın umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları, salı günü şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım aracı (okul servisleri dahil) ile havalimanı, gar, otogar gibi yerlerde, çarşamba günü Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme ve benzeri yerler ile personel servislerinde denetim yapılacak.

Ekipler perşembe günü tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilere, cuma günü de AVM'ler, cami ve mescitler, halı sahalar, spor tesislerinde denetimlerini sürdürecek.

Vatandaşların kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazar yerleri, sahiller vb.) cumartesi günü; berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve nikah salonları, lunaparklar, tematik parklar ise pazar günü denetlenecek.

İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa, Radyo, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı - Son Dakika

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