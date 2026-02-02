Bursa'da Öğrenci Güvenliği İçin Trafik Denetimleri - Son Dakika
Bursa'da Öğrenci Güvenliği İçin Trafik Denetimleri

Bursa'da Öğrenci Güvenliği İçin Trafik Denetimleri
02.02.2026 11:25
Jandarma, okul çevrelerinde öğrenci servisleri için trafik denetimlerini artırıyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin okula gidiş ve dönüşlerinde güvenli şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla trafik denetimlerini sürdürüyor.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevreleri ve güzergahlarda denetimlerini artıran jandarma ekipleri, özellikle öğrenci servisleri ve okul önlerinde görev yapan araçlar üzerinde kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, servis araçlarının evrakları, emniyet kemeri kullanımı ve sürücülerin trafik kurallarına uyumu kontrol edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, öğrencilerin güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

