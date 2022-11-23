Demiröz'ün hareketsiz olduğunu fark eden muavin, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Göksel, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da otobüsün bagajında uyuyan şoför ölü bulundu - Son Dakika

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