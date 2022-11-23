Bursa'da otobüsün bagajında uyuyan şoför ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da otobüsün bagajında uyuyan şoför ölü bulundu

23.11.2022 14:02
Bursa'da otobüsün bagajında uyuyan şoför ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki yolcu otobüsünün bagajında uyuyan şoförün cansız bedeni bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki yolcu otobüsünün bagajında uyuyan şoförün cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne 50 AG 268 plakalı otobüsü park eden sürücü Göksel Demiröz, aracın bagajına girerek uyudu.

Demiröz'ün hareketsiz olduğunu fark eden muavin, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Demiröz'ün öldüğünü belirledi.

Şoförün cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
ŞOFÖR, PARK HALİNDEKİ OTOBÜSÜN BAGAJINDA ÖLÜ BULUNDU ŞOFÖR, PARK HALİNDEKİ OTOBÜSÜN BAGAJINDA ÖLÜ BULUNDU Otomobil ile çarpışan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı Otomobil ile çarpışan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Göksel, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da otobüsün bagajında uyuyan şoför ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:30 Mustafa Sarıgül'den kahkahaya boğan Çorum gafı! Videoyu izleyenler duyduklarına inanamadı
14:22 Düzce'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin korkutucu sesi kaydedildi
14:21 Fatih Terim'in favori ismini Jose Mourinho kaptı! Roma, yıldız futbolcuyu resmen kadrosuna kattı
13:52 17 yaşındaki Kaderi öldüren sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Tüfeği boş sanıp, şaka yapmak için tetiğe bastım
13:52 Kulüpler Birliği bomba bir gündemle bir araya geliyor! Masada Türk futbolunda kırılma yaratacak bir konu var
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna cevap: Siyasette küslük olmaz
13:27 İstanbul'da deprem sebebiyle yaralanan tek kişinin, Nijeryalı Delight Nweke olduğu belirlendi
13:21 Hayatta Her Şey Var programında şaşkınlık yaratan olay! 30 yıldır ihanete uğrayan kadının anlattıkları sunucunun ağzını açık bıraktı
12:31 Depremin salladığı Düzce için bir felaket uyarısıda Meteoroloji'den geldi! Kuvvetli yağış kapıda
19:01 Müslüman olan ABD'li yazar Shems Friedlander 82 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2022 14:48:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da otobüsün bagajında uyuyan şoför ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement