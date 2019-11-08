Son Dakika Haberleri: Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

7 saat önce

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, kuryelik yaptığı öğrenilen Bahadır K. idaresindeki 16 ADY 812 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen, Cemal D. yönetimindeki 16 ADD 709 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmasının etkisiyle motosiklet sürücüsü Bahadır K. ve arkasında oturan Özge Y. yola savruldu.

Kazada ağır yaralanan Bahadır K, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, arkadaşı Özge Y. ise ayakta yapılan tedavisinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Cemal D, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, çevredeki vatandaşların da yardımıyla kazaya karışan motosiklet ve otomobili yol kenarına alarak, caddeyi trafiğe açtı.

Atatürk Caddesi, Görükle, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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