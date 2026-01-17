Bursa'da Özel Okullara Tatil Uyarısı - Son Dakika
Bursa'da Özel Okullara Tatil Uyarısı

17.01.2026 15:06
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, bazı özel okulların yarıyıl tatilinde ders planladığını bildirdi.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Bursa Temsilciliği, kentteki bazı özel okullarda yarıyıl tatilinde ders ve kurs planlaması yapıldığına dair çok sayıda şikayet üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu.

Milyonlarca öğrenci dün karne heyecanı yaşarken, okullar da yarıyıl tatiline girdi. Ancak Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Bursa Temsilciliği, bazı özel okullarda kanuna aykırı şekilde "yarıyıl tatilinde ders ve kurs planlaması yapıldığı"na dair kendilerine çok sayıda şikayet geldiğini ileri sürerek, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verdi.

Dilekçede, "Sendikamıza üyelerimiz tarafından ulaşan bilgiler neticesinde; bu yarıyıl tatili döneminde, ilimizde yaygın oranda, çok sayıda özel okulda yasaya aykırı kurs/ders faaliyetleri yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, dönem başı Valilik onaylı çalışma takviminde yer almayan toplantı vb. faaliyetlerin okullarda organize edileceği bilgisi de tarafımızda mevcuttur. Kurumların bu tatil döneminde kanuna aykırı ders uygulamalarını pazartesi gününden itibaren gerçekleştirmeleri halinde yeni bir dilekçeyle Müdürlüğünüz ile paylaşacağız. Ancak gelen ihbarların sayısından anladığımız üzere önleyici tedbir ihtiyacının baskın olduğu bu mevcut durumda, ilimizde faaliyet gösteren ve yasayla yükümlü tüm özel okulların tatil başlamadan önce uyarılmalarını acil öncelik olarak görüyoruz" ifadeleri yer aldı.

"Valilik izni olmadan sömestir tatilinde eğitim öğretim yapılamaz"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Bursa Temsilcisi Azime Alpaslan, konuya ilişkin şunları söyledi:

"2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını bitirdik ve sömestir tatilimizin ilk günündeyiz. Fakat tatilin öğretmenler için bir dinlenme ihtiyacı olduğunu kabul etmeyen özel okullarla Bursa il temsilciliği olarak bir taraftan da tatil mücadelesi vermekteyiz. Bu konuda biz tüm sivil toplum kuruluşlarından da destek bekliyoruz. Yönetmelik açık. Valilik izni olmadan sömestir tatilinde eğitim öğretim yapılamaz. Bunu yapabilmek için valilikten özel bir izin almak gerekiyor. Buna rağmen üyelerimizden bize şikayetler yağıyor. Bazı okullar online olarak eğitime devam ediyor, bazıları kendi bünyelerinde bulunan kurs merkezlerine hem öğrencileri hem de okulda çalışıp kurs merkezinde çalışmadığı halde öğretmenlerini götürüyor. Bu da yasaya aykırı bir durum. ya da açık şekilde hiçbir şekilde yasayı ve yönetmelikleri dinlemeden okul binasında ders yapan kurumlar da var. Buna dair onlarca şikayet kanıtlarıyla beraber elimizde var. Biz bu konuda İl Mlli Eğitim Müdür Yarımcısı'yla da görüştük. Okulların tatile girdiği gün öğretmenler pazartesi günü iş başı yapmak üzere okullara çağrıldı. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yasayı uygulatan net şekilde bir tutum almasını talep ediyoruz. Pazartesi gününden itibaren tatilin kamuda ve özel okullarda çalışan tüm öğretmenlerin hakkı olduğunu yineliyoruz. Tatil hakkımızın elimizden alınmamasına dair bütün sivil toplum kuruluşlarından destek talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
