Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı

04.10.2022 08:04

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak çaldığı otomobil ile kaçan zanlı 30 kilometre sonra yakalandı.

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak çaldığı otomobil ile kaçan zanlı 30 kilometre sonra yakalandı.

Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda, polis ekipleri, şüphelendikleri 34 RJ 3082 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin "dur" ikazlarına uymayarak kaçmaya başladı.

Sürücünün kaçması üzerine, kavşak ve caddelere takviye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerle kaçan sürücü arasında yaklaşık 30 kilometre yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 2. Yeşilyurt Sokak'ta arabayı bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Ekiplerden yaklaşık 150 metre kaçan zanlı, Yemin Sokak'taki bir aracın altına saklanmak istediği sırada Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma ekiplerince yakalandı.

Aracın yakınlarında yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Şüpheli Mehmet Reşit T'nin, yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda hırsızlıktan sabıkasının olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Zanlı gözaltına alınırken, çalıntı otomobil detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

YORUMLAR
500
Osmangazi Halk Eğitimi Merkezince 1 yılda 162 bin kursiyere eğitim verildi Osmangazi Halk Eğitimi Merkezince 1 yılda 162 bin kursiyere eğitim verildi Bursa Ticaret Borsasında meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri yapıldı Bursa Ticaret Borsasında meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri yapıldı
Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:36 AK Parti'den dikkat çeken çağrı: Cumhurbaşkanımızın açıklamaları tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacak
08:34 Takipçisinin fantezisine Gökhan Çıra'dan yanıt: Bu arkadaş kafayı yemiş
08:28 Yunan ordusundan Türkiye ile savaş itirafı: 3-4 günden fazla sürmez
08:24 Avrupa'yı kuş gribi vurdu! 48 milyon kümes hayvanı itlaf edildi
08:13 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı yaptığı videoda masada duran kitap dikkatlerden kaçmadı
08:02 Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma Avrupa'yı kızdırdı: Yasallığı kabul edilemez
07:49 Güzel oyuncu Sevda Erginci ayrıldığı diziye yıllar sonra dönüş yapıyor
07:38 ABD'den Rusya'ya karşı savunma yapmaları için Ukrayna'ya dev bir yardım daha duyurulacak
07:31 Havaya ateş eden maganda kendisini uyaran komşusunu silahla yaraladı
00:51 Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Odalarında görünce çığlık atıp kaçtılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 08:52:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement