Şüpheli Mehmet Reşit T'nin, yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda hırsızlıktan sabıkasının olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Aracın yakınlarında yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı - Son Dakika

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