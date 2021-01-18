Bursa'da restoran ve kafe işletmecileri mekanların HES kodu ile açılmasını istiyor - Son Dakika

Bursa'da restoran ve kafe işletmecileri mekanların HES kodu ile açılmasını istiyor

18.01.2021 14:07

- Bursa'da restoran ve kafe işletmecileri mekanların HES kodu ile açılmasını istiyor Bursalı kafe işletmecileri ve çalışanlarından 'Sesimizi duyan var mı' eylemi Bursa'da restoran ve kafe işletmecileriyle çalışanları, pandemiden dolayı mekanlarının kapanmasıyla zor durumda kaldıklarını...

- Bursa'da restoran ve kafe işletmecileri mekanların HES kodu ile açılmasını istiyor

Bursalı kafe işletmecileri ve çalışanlarından 'Sesimizi duyan var mı' eylemi

BURSA - Bursa'da restoran ve kafe işletmecileriyle çalışanları, pandemiden dolayı mekanlarının kapanmasıyla zor durumda kaldıklarını belirterek, yetkililerin bir an önce bu meseleye çare bulmasını istedi.

Korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında bir süredir restoran, kafe, kahvehane, oyun salonlarının kapalı olması işletmecileri ve çalışanlarını zor durumda bıraktı. Bursa'da restoran ve kafe işletmecileri Nilüfer Kent Konseyi önünde bir araya gelerek 'Sesimize duyan var mı' konulu basın açıklaması yaptı.

BTSO Meclis Üyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, "Ülkemiz ve dünyada yaşanan pandemi sürecinin yıkıcı etkilerinin ve yaşadığımız bütün olumsuzluklarının farkındayız. Elbette bizler de fedakarlık yapmalı ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Sağlık personellerimizin ve Bilim kurulunun pandemi ile mücadelesini görüyoruz ve müteşekkiriz. Ancak dayanacak gücümüz kalmadı, batıyoruz. Pandeminin ağır koşulların faturasını sadece bizler ödüyoruz. Tüm ülke pandemi ile mücadele ederken, niye sadece bizim işletmelerimiz kapalı kalıyor? Bunu anlayamıyor ve anlatamıyoruz. Merak ediyoruz bu kapatmaları yapan yetkililer toplu taşımada yada AVM'lerde, bulaş riski görmezken sadece tek kapalı olan hizmet sektöründe mi risk görüyor. Salgını önlemek adına alınan kararların adil olmasını ve yaşadığımız külfeti taraflar arasında eşit olarak paylaşmak gerektiğine inanıyoruz. İşletmelerimizde çalışan personellerimiz zor durumda açlık sınırında bile olmayan desteklerle yaşamaya çalışıyorlar. İşleri var, ama maaşları yok" dedi.

"Borç stoklarımız birikiyor"

"Pandemi ile mücadele ülkemizde olduğu gibi dünyada da devam ediyor. Fakat bütün ülkelerde kapanan işletmelere 5 yıl ödemesiz faizsiz destekler sağlanıyor. Bir önceki yıllardaki vergi matrağının belirli kısımları hibe olarak işletmelere destek veriliyor" diyerek sözlerini sürdüren Binbaş, "İşletmelerin tekrar açılması için çeşitli destekler sağlanıyor. Bizden ise kapanan ve faaliyetleri kısıtlanan işletmelerimizde ilk pandemi döneminde aldığımız faizli kredilerin ödenmesi bekleniyor. İşletmelerimize ait kira sorumluluklarımız devam ediyor özel mülkiyetlere ait olanlar bir yana kapalı kaldığımız dönemler için mülkiyetleri kamuya, vakıflara veya belediyelere ait işletmelerde kiraya ait borç stoklarımız birikiyor" ifadelerini kullandı.

BTSO Hizmet ve Ticaret Konseyi Başkanı Turgay Güler, de mekanların HES kodu ile açılması gerektiğini ifade ederek, "Acilen Avrupa'da olduğu gibi hibe desteği talep ediyoruz. Mevcut almış olduğumuz kredilerin sürelerinin uzatılması hatta silinmesini rica ediyoruz. Dükkanlarımızı kiralayan, kiracı ve kamunun kiraları eşit şekilde paylaşmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Ayrıca işletme sahipleri çeşitli dövizler açarak seslerini duyurmak isterken, her pazartesi bu eylemin süreceğinin altını çizdi.

Bursa'da restoran ve kafe işletmecileri mekanların HES kodu ile açılmasını istiyor
Bursa'da restoran ve kafe işletmecileri mekanların HES kodu ile açılmasını istiyor
Bursa'da restoran ve kafe işletmecileri mekanların HES kodu ile açılmasını istiyor
Bursa'da restoran ve kafe işletmecileri mekanların HES kodu ile açılmasını istiyor

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Koronavirüs, HES kodu, Bursa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bursa'da restoran ve kafe işletmecileri mekanların HES kodu ile açılmasını istiyor - Son Dakika


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