DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 21

Bursa'da, şelale kenarında 10 metre yükseklikten düşen kişi yaralandıBursa'da, ailesiyle birlikte gezi amaçlı gittiği şelale yakınlarında dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanan D.E. (44), AFAD ve JAK ekiplerince kurulan halatlı istasyon yardımıyla kurtarıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 21, System.String[]

Bursa'da, şelale kenarında 10 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı

Bursa'da, ailesiyle birlikte gezi amaçlı gittiği şelale yakınlarında dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanan D.E. (44), AFAD ve JAK ekiplerince kurulan halatlı istasyon yardımıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan D.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve kızı ile birlikte Küreklidere Şelalesi'ne gezi amaçlı giden D.E. (44), şelale yakınlarında gezinirken bir anda dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten ağaçlık alana düşen D.E., baygınlık geçirdi. D.E.'nin eşi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, UMKE ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. D.E., AFAD ve JAK ekipleri tarafından kurulan istasyon yardımıyla halatlarla düştüğü uçurumdan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.E., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. D.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 20:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'ye rakip olan 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura
Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı         
23:33
WhatsApp'a WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı         
20:40
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı         
11:38
Kilosu 700 TL'ye satılan reçine, köyden kente göçün önüne geçti Kilosu 700 TL'ye satılan reçine, köyden kente göçün önüne geçti         
10:36
Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi         
10:30
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi         
10:21
3 kent için alarm verildi! Sağanak yağış geliyor 3 kent için alarm verildi! Sağanak yağış geliyor         
09:33
Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı         
08:18
Japon üretici, Kovid-19'u yok edecek ultraviyole ışın yayan cihaz üretti Japon üretici, Kovid-19'u yok edecek ultraviyole ışın yayan cihaz üretti         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 03:02:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei