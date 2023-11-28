Bursa'da şiddetli lodosa dışarıda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı

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Bursa'da, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkili olan lodos nedeniyle, ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, uçan bir çatı parçası park halinde otomobile zarar verdi. Lodosa dışarıda yakalanan vatandaşlar ise ağaçlara sarılarak uçmamaktan kurtuldu.

AĞAÇLAR YOLA DEVRİLDİ

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, lodos nedeniyle binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi Vardar sokaktaki bir binadan kopan çatı parçası sokak üzerinde park halindeki otomobilin üzerine düştü.

AĞAÇLARA TUTUNDULAR

Yıldırım ilçesinde şiddetli lodosa sokakta yakalananlar da zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar, uçmamak için ağaçlara tutunurken bazıları da viyadük altlarına sığındı.

YARIN ÖĞLE SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre saatteki hızının 85 kilometreye kadar ulaşması beklenen lodos, yarın öğlen saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Bursa Valiliği de sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.