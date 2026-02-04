Bursa'da Taksi Durağında Sinir Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bursa'da Taksi Durağında Sinir Krizi

Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da Taksi Durağında Sinir Krizi
04.02.2026 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da Taksi Durağında Sinir Krizi
Haber Videosu

Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında sağlıkçı kadının saldırısı sonucu 150 bin lira hasar oluştu.

Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında içinde yolcu dolu taksiye alınmadığı gerekçesiyle sinir krizi geçiren sağlıkçı bir kadın, camlar ve elektronik ekipmanlara zarar verdi. Olayda yaklaşık 150 bin liralık maddi hasar oluştu. O anlar kameraya yansırken, kadını görenler şaşkınlık yaşadı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksiye binmek için durağa gelen sağlık görevlisi S.B. (32) sıradaki taksinin dolu olduğu belirtilerek bir sonraki taksiye yönlendirildi. Bunun üzerine görevliyle tartışmaya başlayan kadın, sinirlenerek durağa saldırdı. Şüphelinin, durakta bulunan ayaklı seyyar küllük ve boya kutularıyla taksi durağının camlarını, bilgisayar ekranını ve güvenlik kameralarını kırdığı, ayrıca bir cep telefonuna da zarar verdiği öğrenildi. O anlar bir vatandaş tarafından kayda alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan, taksi durağı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olayın faili olan kişinin durağın sürekli müşterisi olduğu, uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de benzer olaylar çıkardığı ifade edildi. Açıklamada, "Yaşanan zarar tamamen kontrolsüz bir anın sonucudur. Durağımızın ve şoför arkadaşlarımızın olayda herhangi bir kusuru ya da tahrik etmesi yoktur. Kimseye zarar gelmemesi en büyük tesellimizdir" denildi.

Taksi durağı sorumlusu A.S. polise müracat ederek, taksi durağının camları, bilgisayar ekranı, güvenlik kameralarının zarar gördüğünü ve 150 bin lialık maddi hasar meydana geldiğini belirtip şikayetçi oldu - BURSA

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Olaylar, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Taksi Durağında Sinir Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama ''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık

09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:31
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:55
Fenerbahçe Kante’nin ardından transferde bir bomba daha patlatıyor
Fenerbahçe Kante'nin ardından transferde bir bomba daha patlatıyor
08:40
Epstein’ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
08:06
Dehşet çiftliği Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:03:23. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Taksi Durağında Sinir Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.