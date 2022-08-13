Kaza, saat 17.30 sıralarında İstanbul- Bursa- İzmir otoyolu Demirtaş mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda trafiğin aniden yavaşlaması ürerine, hızla gelen araçlar, duramayarak birbirine çarptı. Toplam 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralanırken, otoyolda trafik durdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan durma noktasına gelen trafik, kaza yapan araçların yol kenarına çekilmesiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da 15 aracın karıştığı kazada; 10 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.