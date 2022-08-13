Bursa'da 15 aracın karıştığı kazada; 10 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da 15 aracın karıştığı kazada; 10 yaralı

13.08.2022 19:58
Bursa'da 15 aracın karıştığı kazada; 10 yaralı

BURSA'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 15 araç birbirine girdi.

BURSA'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 15 araç birbirine girdi. Kaza sebebiyle İstanbul- Bursa- İzmir otoyolunda trafik durma noktasına gelirken, yaralanan 10 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İstanbul- Bursa- İzmir otoyolu Demirtaş mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda trafiğin aniden yavaşlaması ürerine, hızla gelen araçlar, duramayarak birbirine çarptı. Toplam 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralanırken, otoyolda trafik durdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan durma noktasına gelen trafik, kaza yapan araçların yol kenarına çekilmesiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 15 aracın karıştığı kazada; 10 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 15 aracın karıştığı kazada; 10 yaralı - Son Dakika
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