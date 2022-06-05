Bursa'da zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da zincirleme kaza: 1 yaralı

05.06.2022 16:04
Bursa'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Bursa'da meydana gelen zincirleme kazaya 3 araç karıştı.

Bursa'da meydana gelen zincirleme kazaya 3 araç karıştı. Araçlardan birinin şoförü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Orhaneli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre batçıkta ani fren sonucu 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Araçlardan birinin şoförü hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarının üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak trafikte yaşanan aksamaları önledi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kaza sonrası araçlarda bulunan yolcuların panik ve korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. - BURSA

Bursa'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Bursa'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Bursa'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Bursa'da zincirleme kaza: 1 yaralı
YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Orhaneli, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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