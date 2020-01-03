Bursa'daki banka soygun anı kamerada. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki banka soygun anı kamerada. - Son Dakika

Bursa'daki banka soygun anı kamerada.

7 saat önce

Bursa'da yılbaşı öncesi kar maskesi ile girdiği banka şubesinde sahte bomba ve kuru sıkı tabanca ile 43 bin lira soyan zanlı Bursa polisi tarafından yakalandı.

Bursa'daki banka soygun anı kamerada., System.String[]

Bursa'da yılbaşı öncesi kar maskesi ile girdiği banka şubesinde sahte bomba ve kuru sıkı tabanca ile 43 bin lira soyan zanlı Bursa polisi tarafından yakalandı. Yurt dışındaki bahis sitelerinde oyun oynayıp kredi kartına borçlanan ve borcunu ödemek için soygun yapan zanlının paranın bir kısmıyla borçlarını ödediği, bir kısmını yine bankaya yatırdığı ortaya çıktı. Olay anı da saniye saniye kameraya yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerindeki bir banka şubesine kar maskesiyle giren kişi elinde bomba olduğunu iddia edip bankanın kapısının yanına bıraktığı nesneyi patlatacağı tehdidinde bulundu. Daha sonra belindeki silahı çıkaran zanlı veznedeki 43 bin lirayı alarak kaçtı.


Yüzlerce kamera görüntüsü incelendi


Banka soygunu sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri müthiş bir takip başlattı. Öncelikli olarak bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerası incelendi. Zanlının olayda kullandığı kar maskesi, eldiven, çanta, şemsiyenin nasıl temin edildiği araştırıldı.


1,85 boylarındaki soyguncunun, olay için müthiş bir hazırlık yaptığı da ortaya çıktı. Soygundan bir gün önce keşif için banka şubesine gelen ve yoğunluk durumunu tespit eden zanlının, olay günü de cep telefonunu kapattığı, soygun sonrası kaçtığı aracını bir kaç yüz metre ileriye park ettiği, olayda kullandığı malzemeleri de cöp konteynerine attığı ortaya çıktı.


Polis daha önce suç kaydı olmayan ve bir fabrikada tekniker olarak çalışan 34 yaşındaki Erkan K.'nın olayda kullandığı suç malzemelerini satın alabileceği iş yerlerinde detaylı araştırma yaparak buradaki delillerden zanlının kimliğini tespit etti. Piyasaya bir miktar borcu da olduğu öğrenilen şahsın Nilüfer'de oturduğu, Yıldırım'da ikamet eden babasının yanına gittiği belirlendi.


Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip nefes kesen bir operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının soygundan elde ettiği paranın 6 bin lirasıyla borcunu ödediği, bir kısmını üzerinde taşıdığı, bir kısmını da bankaya mevduat hesabına yatırdığı öğrenildi.


Öte yandan zanlının bomba süsü verdiği düzenekte de herhangi bir parmak izi olmadığı, eldivenle alüminyum folyo ile sarıp kablo ile süslediği belirtildi.


Soygun planları için çok film izleyen zanlının, sanal bahis sitelerine girdiği, piyasaya borçlandığı için böyle bir olay gerçekleştirdiği, kredi çekmesine rağmen işe yaramayınca böyle bir plan yaptığı öğrenildi.


Emniyetteki sorgusu tamamlanan bir çocuk babası Erkan K. geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Apple'ın açığını bulan Bursalı gençler, ödülü beğenmedi
Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu İki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü Alkollü kadının, küçük çocuğa zorla öpüşmeyi öğrettiği görüntüler büyük tepki çekti

Son Dakika Haberleri
17:38 TÜBİTAK Başkanı Mandal: "TEKNOFEST'in Gaziantep'e geliyor olması heyecan verici" - Son Dakika Haber
17:37 Balıkesir'de Pazar günü kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika Haber
17:36 24 ayrı yakalama kararı olan şüpheli, kardeşinin kimliğiyle yakalandı - Son Dakika Haber
17:36 Bandırma 2020'de yatırıma doyacak - Son Dakika Haber
17:35 Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 ay hapis cezası onandı - Son Dakika Haber
17:34 ABD basınından Kasım Süleymani suikastiyle ilgili çarpıcı yorum: Tehlikeli bir yeni aşamanın başlangıcı - Son Dakika Haber
17:04 Rusya'da yolda kedisiyle yürüyen bir kadının üzerine çatıdan alev almış bir adam düştü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 17:45:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'daki banka soygun anı kamerada. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]