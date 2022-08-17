Olay geçtiğimiz pazar akşamı Mesudiye Mahallesi Yıldırım caddesi üzerinde çalışması süren inşaatta konaklayan 11 işçi arasında duş sırası tartışması çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İnşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Yusuf B. (21), Yunus B.ve İbrahim B. İnegöl Devlet Hastanesine, İbrahim S.(25), Vural S.ve Volkan C.Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındılar. Ağır yaralanan Yusuf B.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yıldırım, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'daki duş kavgasında karar çıktı - Son Dakika

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