Bursa'daki duş kavgasında karar çıktı - Son Dakika
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Bursa'daki duş kavgasında karar çıktı

17.08.2022 12:43

Bursa'daki duş kavgasında karar çıktı Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalışması süren fabrika inşaatında 6 işçinin yaralandığı kavgaya karışan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa'daki duş kavgasında karar çıktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalışması süren fabrika inşaatında 6 işçinin yaralandığı kavgaya karışan 9 kişi adliyeye sevk edildi. 9 kişiden 4'ü Adli kontrol, diğer 5'i ise savcılıktan serbest kaldı.

Olay geçtiğimiz pazar akşamı Mesudiye Mahallesi Yıldırım caddesi üzerinde çalışması süren inşaatta konaklayan 11 işçi arasında duş sırası tartışması çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İnşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Yusuf B. (21), Yunus B.ve İbrahim B. İnegöl Devlet Hastanesine, İbrahim S.(25), Vural S.ve Volkan C.Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındılar. Ağır yaralanan Yusuf B.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kavgaya karışan Hüseyin S.(23), Latif C.(20), Ümit S.ve Ünal S.ile tedavileri tamamlanan Yunus B.(13), İbrahim S.(25), Vural S.(28), Volkan C.ve İsmail B. sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildiler. 9 şahıstan Hüseyin S.(23), Latif C.(20), Ümit S.ve Ünal S.Adli kontrol şartıyla, diğer 5 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldılar.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Yıldırım, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki duş kavgasında karar çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'daki duş kavgasında karar çıktı - Son Dakika
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