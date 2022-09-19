Eski Bursa Valisi Harput ve 36 sanığın yeniden yargılandığı dava sürüyor

Bursa'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında, istinaf mahkemesince haklarında verilen bazı hükümler Yargıtay tarafından bozulan eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu 2'si firari 37 sanığın yeniden yargılandığı davada sanıkların talepleri alındı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz 35 sanıktan bazıları ile avukatları katıldı.

Taleplerle ilgili söz verilen Harput, önceki celse, tahliye aşamasında alınan kefaletin iadesine karar verilmesine rağmen alamadığını belirterek gereğinin yapılmasını istedi.

Dosyada yer alan bazı iddia ve beyanlara değinen Harput, Konya'daki Mevlana Üniversitesinin mütevelli heyetinde yer aldığını dair iddianın doğru olmadığını ifade etti.

Harput, bir mahrem imamın, valiyken kendisine sohbet yaptığına ilişkin beyanını ise kabul etmediğini, söz konusu kişiyi tanımadığını ileri sürdü.

Söz alan diğer sanıklar da haklarındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve beraatlerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari 2 sanık hakkındaki yakalama emrinin ve diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına, bazı sanık ve avukatlarının tefrik, vareste tutulma ve tevsii tahkikat taleplerinin ise reddine karar vererek duruşmayı kasım ayına erteledi.

Dava süreci

Yerel mahkemenin kararının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen davada mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapse mahkum edilen Şahabettin Harput ve 18 sanığın cezalarının, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl 9'ar aya çıkarılmasına, Harput'un adli kontrol şartının devamına karar vermişti. Heyet ayrıca, diğer sanıklardan bazılarının cezalarında da değişiklik yapılmasına hükmetmişti.

Ayrıca, yeniden yargılanan 48 sanık arasında bulunan diğer kişiler beraat etmişti. Mahkeme bazı sanıkların dosyalarının ayrılmasını kararlaştırmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, haklarında hüküm verilen 39 sanıktan 2'sinin kararlarını onamış, 2'si firari 37 sanık hakkındaki bazı kararları, istinaftaki yargılama sırasında mahkemeye başkanlık eden hakimin aynı zamanda sanıklarla ilgili sorgu hakimliği aşamasında da görev yapmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle usulen bozmuştu.