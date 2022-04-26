Bursa'daki uçak kazasında ölen eğitmen pilotun cenazesi İstanbul'a götürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'daki uçak kazasında ölen eğitmen pilotun cenazesi İstanbul'a götürüldü

26.04.2022 12:12
Bursa'daki uçak kazasında ölen eğitmen pilotun cenazesi İstanbul'a götürüldü

Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında yaşamını yitiren eğitmen pilot Furkan Otkum'un cenazesi ailesine teslim edildi.

Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında yaşamını yitiren eğitmen pilot Furkan Otkum'un cenazesi ailesine teslim edildi.

Baba Sinan Otkum ve yakınlarına Bursa Adli Tıp Kurumundan teslim edilen cenaze, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü gasilhanesindeki işlemlerin ardından İstanbul'a gönderildi.

Otkum'un cenazesinin ikindi namazını müteakip Kurtköy Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Furkan Otkum'un dayısı Ahmet Polat, adli tıp binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeninin çok başarılı ve deneyimli bir pilot olduğunu söyledi.

Polat, "Şirketin ciddi anlamda mesailerine maruz kalmış bir pilot. Bir pilotun kaç saat uçabileceğini hocalarımız söyleyebilir. Şirketin bir envanteri olduğu, bunda kaç uçağı olduğu ve uçakların modelleri görünür." dedi.

Ramazan Bayramı'ndan sonra nişanlısıyla düğün yapmayı planlıyordu

Yeğeninin 4,5 yıldır pilotluk yaptığını aktaran Polat, bu meslekte kaç saat havada kalındığının önemli olduğunu dile getirdi.

Otkum'un uçuş saatinin çok fazla olduğunu anlatan Polat, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni bir Furkan faciası olmaması adına söylüyorum; bu insanlar bizim tepemizde uçuyorlar, vasıflı mı vasıfsız mı, kaç saat uçmuş, nasıl bu aşamaya gelmiş, bunların araştırılması gerekiyor. Bizim canımız gitti ama başka canların gitmesini istemiyoruz. Herkesin Furkan'la uçmak istediğini biliyoruz. Burada şirketi suçlamak için envanter bilgileri gerekiyor. Envanterde uçağın başına neler geldiği belli. Ben duyduğumu söylüyorum; bu uçak önce İzmir'e gidip geliyor, sonra Furkan'a veriliyor, tekrar bir öğrenciyle eğitim yaptırılıyor. Bu doğru mu değil mi bilmiyoruz. Yetkililere sesleniyorum; lütfen bu şirketler denetlensin, yeni Furkan olayları yaşanmasın. Furkan pilotluk hayalinin yanında bunu benimsemiş biriydi. Gerçek anlamda pilot diyebileceğimiz, bu işin biçilmiş kaftanıydı. Maalesef Furkan rahmetli oldu. Bu firmaları denetleyenlerin de denetlenmesini istiyorum."

Polat, yeğeninin Ramazan Bayramı'ndan sonra nişanlısıyla düğün yapmayı planladığını sözlerine ekledi.

Kazada hayatını kaybeden pilot Murat Avşar'ın cenazesinin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürüyor.

Bursa'da dün, Yunuseli Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta 2 katlı binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüştü.

Sokakta parçalanarak alev alan uçaktaki eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmişti. Olayda ayrıca 2 araç yanmış, 2 evde hasar meydana gelmişti.

YORUMLAR
500
2 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Hava yolu şirketinden açıklama: şeffaflıkla araştırıyoruz 2 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Hava yolu şirketinden açıklama: şeffaflıkla araştırıyoruz Son dakika haberi... Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (6) Son dakika haberi... Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (6)

İstanbul, Pilot, Bursa, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'daki uçak kazasında ölen eğitmen pilotun cenazesi İstanbul'a götürüldü - Son Dakika


Son Dakika
12:08 Mısır'da yeni bir tarihe hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
12:05 Kuzey Kore'de gece yarısı askeri tören! Nükleer silahlarla gövde gösterisi yaptılar!
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:18:32. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'daki uçak kazasında ölen eğitmen pilotun cenazesi İstanbul'a götürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement