Bursa Feridun Düzağaç'tan Efsanelere Saygı

Feridun Düzağaç'tan efsanelere saygıBursa'da sahne alan Feridun Düzağaç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Feridun Düzağaç'tan efsanelere saygı



Bursa'da sahne alan Feridun Düzağaç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen sanatçı konserinde Aşık Mahzuni Şerif'i anarak, Kıvanç duyduğum albüm 'Mahzuni'ye Saygı' albümü oldu. Işığı bol olsunö dedi.



'10'a Özel' albümüyle 4 yıllık aranın ardından yeniden müzikseverlerin karşısına çıkan Feridun Düzağaç, dün gece Jolly Joker Bursa sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. Şarkılarına getirdiği kendine has yorumuyla uzun yıllardır müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan ünlü sanatçı, 'Söz Ver' adlı şarkısıyla Bursalıları selamladı. Yeni albümden şarkılarının yanısıra 'Alev Alev' ve 'Beni Bırakma' gibi dillerde yer edinmiş şarkılarını da seslendiren Feridun Düzağaç, aynı zamanda Türk halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif'i de sahnede andı.



'IŞIĞI BOL OLSUN'



Türk müziğinde yer edinmiş isimlere yönelik yapılan saygı albümlerini çok önemsediklerini dile getiren Feridun Düzağaç, 'Davet edildiğimiz sürece de, her kimin albümüyse katılmaya çalışıyoruz. Benim yer almaktan kıvanç duyduğum albüm 'Mahzuni'ye Saygı' albümü oldu. Işığı bol olsun diyerek, unutulmaz halk ozanının 'Nem Kaldı' adlı türküsünü kendi yorumuyla okudu. Türk rock müziğinin unutulmaz isimlerinden Erkin Koray'ın 'Arapsaçı' adlı şarkısını da seslendiren Düzağaç, konser sonunda ise Barış Manço'yu anarak dinleyiciden büyük alkış aldı. Düzağaç konserdeki sahne performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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