Bursa Fren Yerine Gaza Basan Sürücü, 2 Kişiye Çarpıp Kırtasiyeye Girdi
1 saat önce
Fren yerine gaza basan sürücü, 2 kişiye çarpıp kırtasiyeye girdiBursa'da fren yerine gaza bastığı iddia edilen acemi sürücü Aygül Yıldırım(37), 2 kişiye çarptıktan sonra kırtasiye dükkanının içine girerek durdu.
Fren yerine gaza basan sürücü, 2 kişiye çarpıp kırtasiyeye girdi Bursa
'da fren yerine gaza bastığı iddia edilen acemi sürücü Aygül Yıldırım(37), 2 kişiye çarptıktan sonra kırtasiye dükkanının içine girerek durdu.
Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi
ilçesi Alacamescit mahallesi Atatürk Caddesi
üzerinde meydana geldi. Aygül Yıldırım yönetimindeki 16 ADS 146 plakalı otomobil ile Atatürk Caddesi'nden Gümüşçeken Caddesi'ne dönmek istedi. Otomobil ile dönerken trafikte fren yerine gaza bastığı iddia edilen acemi sürücü Yıldırım, önce kaldırımdaki ağaca ve yolda yürüyen 2 kişiye çarptı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden Yıldırım, Mehmet Seçim'e ait kırtasiye dükkanından içeri girerek durabildi. Olayın etkisiyle şoka giren Yıldırım, uzun süre otomobilin içerisinden direksiyor koltugunda oturarak uzun süre ağladı. Araçtan olay yerine gelen Polislerin yardımı ile çıkan Yıldırım'ı vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.Yaralı 2 vatandaş olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Olay anında kaldırımda yürüdüğünü söyleyen kaza tanığı Tolga Buldular, Sanırım sürücü bayan kontrolü kaybetti. Dönerken yavaşlamak yerine dahada hızlandı sanırım fren yerine gaza bastı. Önce bir bayana çarptı. Daha sonra biri kişiyle ağaca daha çarpıp kırtasiyeye dükanına girerek durabildi. Herhalde şoka girdi arac duruduktan sonra bile gaza basmaya devam ediyordu.Dükkan İçerdekilerde canını zor kurtardı yoksa onları da eziyordu" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:13 Kaynak: DHA
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