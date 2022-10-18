Online internet sitesinden 3 tonluk cevizleri satışa koyan Y.Ö. (41) hayatının şokunu yaşadı. Sitedeki ilandan numarayı alan G.A. (29) cevizlerin sahibi Y.Ö.'yü arayarak cevizleri almak istedi. Teklifi kabul eden Y.Ö. cevizleri aracına yükleyerek Karacabey ilçesinden yola çıkarak merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'ne getirdi. Burada alıcıyla buluşan Y.Ö., 2 ton cevizi G.A.'nın kamyonetine yükledi. Kalanı ise Yahşibey Mahallesi'ndeki depoya indiren Y.Ö., daha sonra G.A.'dan parasını istedi. G.A. ise, Y.Ö.'yü oyalayamaya başladı. Ardından ticari taksiye binerek ortadan kayboldu.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa haber... Bursa'da 3 tonluk ceviz dolandırıcılığı - Son Dakika

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