Bursa haber... Bursa'da 3 tonluk ceviz dolandırıcılığı - Son Dakika
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Bursa haber... Bursa'da 3 tonluk ceviz dolandırıcılığı

18.10.2022 12:50
Bursa haber... Bursa'da 3 tonluk ceviz dolandırıcılığı

Bursa haberi: Bursa'da bir kişi, online satış sitesinde satılığa çıkardığı 3 ton cevizi dolandırıcıya kaptırdı.

Bursa'da bir kişi, online satış sitesinde satılığa çıkardığı 3 ton cevizi dolandırıcıya kaptırdı. Harekete geçen Bursa polisi, dolandırıcıyı kısa sürede yakalamayı başardı.

Online internet sitesinden 3 tonluk cevizleri satışa koyan Y.Ö. (41) hayatının şokunu yaşadı. Sitedeki ilandan numarayı alan G.A. (29) cevizlerin sahibi Y.Ö.'yü arayarak cevizleri almak istedi. Teklifi kabul eden Y.Ö. cevizleri aracına yükleyerek Karacabey ilçesinden yola çıkarak merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'ne getirdi. Burada alıcıyla buluşan Y.Ö., 2 ton cevizi G.A.'nın kamyonetine yükledi. Kalanı ise Yahşibey Mahallesi'ndeki depoya indiren Y.Ö., daha sonra G.A.'dan parasını istedi. G.A. ise, Y.Ö.'yü oyalayamaya başladı. Ardından ticari taksiye binerek ortadan kayboldu.

Cevizlerin sahibi Y.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Osmangazi S.Ö.S Büro Amirliğine bağlı ekipler çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek şüpheliyi tespit etmeyi başardı. Altınova Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenleyen ekipler şüpheli G.A.'yı cevizlerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, çalıntı cevizler sahibine teslim edildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa haber... Bursa'da 3 tonluk ceviz dolandırıcılığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haber... Bursa'da 3 tonluk ceviz dolandırıcılığı - Son Dakika
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