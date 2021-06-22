BURSA KARACABEY IHLAMUR ORMANLARI'NDA HASAT BAŞLADI; KİLODA 250 LİRA BEKLENTİSİ - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en büyük ıhlamur potansiyeline sahip bölgelerinden Karacabey Ihlamur Ormanları'nda hasat başladı. Ihlamurun kilogramının bu yıl 200-250 lira civarında olması bekleniyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ihlamur Ormanları'nda sezon hasadı başladı. Şifa kaynağı olarak görülen ıhlamurun hasadı, bir ay boyunca devam edecek. İlçeye bağlı Bayramdere Mahallesi sakinleri, boyu 25-30 metreye ulaşan ıhlamur ağaçlarına çıkarak hasat yapıyor. Toplanan ıhlamurlar temizlendikten sonra kurutulup satışa sunulacak. Geçen yıl 180 lira olan ıhlamurun kilogram fiyatının ise bu yıl 200-250 lira civarında olması bekleniyor.

BÖLGE HALKININ GEÇİM KAYNAĞI

Ihlamurun bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanları burada, Marmara Denizi'nin kıyısında. Geçen yıla göre 10-15 günlük bir gecikme sonrası, ıhlamurların toplanmasına başlandı. Hava muhalefeti ve yağışlar nedeniyle vatandaşlar, alçaklardan yükseklere doğru hasadı yapıyor. Traktörlerle, römorklarla ıhlamur toplamak için yüksek kesimlere gidiyorlar. Meşakkatli bir uğraş olan ıhlamur, bu yörede yaşayan vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağı." dedi.

'BİTKİSEL BESLENME ÖNEMLİ'

Açıklamasında, yaklaşık 50 hanede yaşayan 200 kişinin ıhlamur ile geçimini sağladığını ifade eden Başkan Özkan, "Bunlar 100 yılı aşan ağaçlarda doğal bir şekilde yetişmiş. Orman Bölge Müdürlüğü de ormanlardan hayatını idame ettiren vatandaşların şartlarını kolaylaştırmak adına, yol desteği veriyor, yol açıyor. Geçen yıl kilogramı 180 liraya kadar çıkan ıhlamurun bu sene, 200 liradan satılmasını ümit ediyoruz. Kışın gripten, soğuk algınlığından ve çeşitli hastalıklardan korunmak adına ıhlamurun önemli bir bitki doğal bir ilaç olduğunu ifade edebiliriz. Bütün vatandaşlara Karacabey ıhlamur ormanlarında yetişen ıhlamuru afiyetle tüketmelerini öneriyorum" diye konuştu.

Bayramdere mahalle sakinlerinden Zafer Durgut ise ıhlamur toplamının zor ve tehlikeli olduğunu belirtip, "Artık eskisi kadar ıhlamur toplayan yok. Bu nedenle yeni yılda ıhlamur fiyatlarının 200-250 lira olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.