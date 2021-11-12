Bursa Kaymakamı ile sürücü arasında gülümseten konuşma: Ağacın altına radar koyulmaz ki - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde aynı anda yapılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması Bursa'nın İnegöl ilçesinde Alanyurt yolu üzerinde gerçekleştirildi. Uygulamaya İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da katıldı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, bazı sürücüler polisi görünce kemerlerini taktı. Bazı sürücüler ise kemerlerini takmakta zorlandı. Uygulamada, sürücülere kampanya hakkında bilgi verilerek, emniyet kemeri takılması konusunda uyarılar yapıldı.

GÜLÜMSETEN DİYALOG

Uygulamada durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü Recep Akdoğan ile Kaymakam Eren Arslan arasında ise ilginç bir diyalog yaşandı. Kendisine az önce hızdan cezai işlem uygulandığını belirten sürücü Akdoğan, "Bana çok fazla şey yapmayın. Hızdan, 650 TL ceza yedim. Ama ağacın altına radar koyulmaz ki." dedi. "Kemerin nizami takılmış" diyen Kaymakam Eren Arslan'a "Az önce taktım" demesi herkesi gülümsetti.

"KİMSE DURDUK YERE CEZA YAZMAZ"

Kaymakam Eren Arslan ise, "Tüm trafik kurallarına uyalım. Kimse sana durduk yere ceza yazmaz" dedi. Akdoğan, uyarıldıktan sonra yoluna devam etti.

"NİYETİMİZ CEZA YAZMAK DEĞİL"

Durdurulan sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtarak, emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi veren Kaymakam Eren Arslan şu ifadeleri kullandı:

'2021 yılı içinde bugüne kadar 9 bin 354 emniyet kemeri denetimi uyguladık. Bu denetimde 2 bin 353 sürücüye ihlalden dolayı cezai işlem yapıldı. Bizim burada cezai işlem yapmak gibi niyetimiz yok, ancak ısrarla kuralları ihlal edenler için mutlaka idari yaptırım yapmak zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımız kendi ve sevdiklerinin sağlığı ve güvenli yolculuk yapabilmeleri için kurallara uymalı. Trafik ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevinin başında. 2021 yılı içerisinde ilçemizde 1 ölümlü trafik kazası ve 554 yaralamalı trafik kazası gerçekleşti. Emniyet kemeri kullanılsaydı bu kazaların yüzde 60'ı herhangi bir yaralanma olmadan atlatılabilirdi."