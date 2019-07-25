BURSA LİMAK ENERJİ'NİN KESTEL MÜŞTERİ İŞLEM MERKEZİ TÖRENLE AÇILDI

Limak Enerji, faturalama ve abonelik konularında müşterilerinin konforlu bir ortamda ve en hızlı şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için ödeme noktalarının sayısını her geçen gün artırıyor.

Limak Enerji, faturalama ve abonelik konularında müşterilerinin konforlu bir ortamda ve en hızlı şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için ödeme noktalarının sayısını her geçen gün artırıyor. Son olarak, şirketin Kestel Müşteri İşlem Merkezi, törenle açıldı.

Müşterilerine, 'çağrı merkeziö, 'online işlem merkeziö, 'mobil uygulamaö ile 'e-Devlet ve İşaret Dili Görüşme Hattıö üzerinden zaman kaybetmeden ve mekan kavramı olmadan işlem yapma olanağı sunan Kestel'deki Müşteri İşlem Merkezinin açılışına Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Yıldırım Bölge Müdürü Engin Yıldırım, şirket yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya ile Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır yeni açılan işlem merkezinin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac da, Bursa'da 41 lokasyonda hizmet verdiklerine işaret ederek, müşterilerine yakın konumlarda bulunan işlem merkezleri ile en iyi hizmeti sunduklarını ve müşterilerini konforlu mekanlarda ağırladıklarını belirtti. Aytac, 'Kestel'deki abone sayımızın geçen yıla oranla yüzde 3 civarında artış göstermesi ile birlikte 31 bin müşteriye eriştik ve yeni 'Müşteri İşlem Merkezi'mizi Kestel Belediye'mizin de desteğiyle bölge halkımıza kazandırdık. Böylece Kestel'in iki farklı lokasyonundaki işlem merkezlerimizle, daha ulaşılabilir bir hale geldik. Müşterilerimiz abonelik yapma ve sonlandırma, bilgi güncelleme, fatura tahsilatı, tarife değişikliği, borç sorgulama, fatura itirazı oluşturma ve bilgi alma gibi işlemlerini bu noktadan yapabilecekler. Sayısı 100'e yaklaşan işlem merkezlerimizle daha kısa işlem süreleri sunarak, bekleme sürelerini ortadan kaldırdık. Limak Enerji olarak, 3 milyon müşterimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve sadece yapılan işlemler sırasında değil sonrasında da müşterilerimizin her türlü istek, öneri ve şikayetine saniyelerle ölçülecek sürelerde yanıt verebilmek için dijital ve fiziksel kanallar üzerindeki projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.ö dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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