Son Dakika Haberleri: Bursa'nın elektriği kesildi
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Bursa'nın elektriği kesildi

1 saat önce

Bursa'nın elektriği kesildi, şehirde hayat durdu.

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Bursa'nın elektriği kesildi, şehirde hayat durdu.

TEİAŞ'ın ana trafo merkezindeki arıza sebebiyle şehrin büyük bir kısmına elektrik verilemiyor. Metro seferleri ve bazı sanayi bölgelerinde üretim dururken, metrodaki yolcular otobüslerle aktarılmaya çalışılıyor. Elektrik kesintisi sebebiyle Osmangazi Şehreküstü istasyonları arasında yolda kalan trendeki yolcular ise tünellerden yürüyerek en yakın istasyona gönderiliyor. BURULAŞ yetkilileri, Kestel-Arabayatağı seferlerinin kısmen açıldığını, batıdaki Emek ve Üniversite hattında ise seferlerin tamamen durduğunu açıkladılar. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:38 Kaynak: İHA
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Bursa, Güncel
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