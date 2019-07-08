Bursa'nın elektriği kesildi
1 saat önce
Bursa'nın elektriği kesildi, şehirde hayat durdu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:38 Kaynak: İHA
'nın elektriği kesildi, şehirde hayat durdu.
TEİAŞ'ın ana trafo merkezindeki arıza sebebiyle şehrin büyük bir kısmına elektrik verilemiyor. Metro seferleri ve bazı sanayi bölgelerinde üretim dururken, metrodaki yolcular otobüslerle aktarılmaya çalışılıyor. Elektrik kesintisi sebebiyle Osmangazi Şehreküstü
istasyonları arasında yolda kalan trendeki yolcular ise tünellerden yürüyerek en yakın istasyona gönderiliyor. BURULAŞ yetkilileri, Kestel-Arabayatağı seferlerinin kısmen açıldığını, batıdaki Emek ve Üniversite hattında ise seferlerin tamamen durduğunu açıkladılar. - BURSA
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