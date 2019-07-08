Son Dakika Haberleri: Bursa'nın elektriklerini 3 buçuk saat boyunca kesen trafo patlaması kamerada
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Bursa'nın elektriklerini 3 buçuk saat boyunca kesen trafo patlaması kamerada

1 saat önce

Bursa'nın elektriklerini 3 buçuk saat boyunca kesen trafo patlaması kamerada Bursa'da TEİAŞ'ın ana trafosundaki patlama sebebiyle şehre 3,5 saat elektrik verilemedi TEİAŞ bakım çalışmaları sürerken ilk akımı Bursaray merkezine verdi, 1 saat içerisinde tren seferleri normale döndü, 50 otobüs...

Bursa'nın elektriklerini 3 buçuk saat boyunca kesen trafo patlaması kamerada
Bursa'da TEİAŞ'ın ana trafosundaki patlama sebebiyle şehre 3,5 saat elektrik verilemedi
TEİAŞ bakım çalışmaları sürerken ilk akımı Bursaray merkezine verdi, 1 saat içerisinde tren seferleri normale döndü, 50 otobüs de ulaşıma takviye olarak istasyonlara gönderildi
BURSA - Bursa'da TEİAŞ'ın Ata Bulvarı 2.Bölge Müdürlüğü'ndeki ana trafosunda patlama ile yaşanan kesinti 3,5 saatte giderildi. Şehir genelinde kesinti hayatı olumsuz etkilerken, ilk akım metro seferlerinin normale dönmesi için Burulaş'a verildi. Raylı sistemler 1 saat içerisinde normale dönerken, seferberlik ilan eden Burulaş da 50 otobüs takviyesiyle istasyonlarda kalan yolcuları taşıdı.
Saat 12.45'te Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin Ata Bulvarı 2.Bölge Müdürlüğü'ndeki ana trafosunda teknik bir arıza ile patlama meydana geldi. Patlama sonrası ekipler hummalı bir çalışma ile kısım kısım şehre elektrik vermeye başladılar.
Akımların gitmesi sebebiyle toplu ulaşım ve ticaret durma noktasına geldi. Ekipler 1 saatte raylı sistemlerin kumanda merkezine tamamıyla akım verdiler. Burulaş yetkilileri ise özellikle sıkıntının yaşandığı Osmangazi ile Şehreküstü arasındaki hatta mahsur kalan yolcuları kısa sürede tahliye ettiler.
Saat 16.15'te ise şehir genelinin tamamında akım verildi. Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen yanıbaşındaki Ata Bulvarı'ndaki trafo merkezinde gerçekleşen çalışmalar ve patlama anı ise an be an kaydedildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, şehirde herhangi bir olumsuzluk olmadığını, sağlık kuruluşlarında da jenaratörlerin devreye alındığını ifade etti.
Bursa'nın elektriklerini 3 buçuk saat boyunca kesen trafo patlaması kamerada
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:22 Kaynak: İHA
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Bursa, Genel
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