Bursa'nın genç starları belli oldu - Son Dakika
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Bursa'nın genç starları belli oldu

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 12.'si düzenlenen Bursa Liseler Arası Müzik Yarışması 'Genç Star'ın finalinde genç müzisyenler yeteneklerini sergiledi.

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Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 12.'si düzenlenen Bursa Liseler Arası Müzik Yarışması 'Genç Star'ın finalinde genç müzisyenler yeteneklerini sergiledi. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi.


Osmangazi Belediyesi tarafından gençlerin müzik alanındaki yeteneklerini sunabilmelerine fırsat veren Liseler Arası Müzik Yarışması Genç Star, bu yıl 12. kez düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Toprak Sergen'in yaptığı yarışmanın finalinde 43 okul, 7 farklı kategoride birincilik için mücadele etti. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve pop müzik dallarında en iyi erkek ve en iyi bayan solist olabilmek için sahneye çıkan liseli gençler, salonu dolduran seyircilere müzik ziyafeti sundu.


Yarışmanın final gecesinde bir konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, edebiyat, şiir, tiyatro ve müzik yarışmaları ile yeni yetenekleri keşfederken, gençleri okumaya, düşünmeye ve yazmaya teşvik ettiklerini söyledi. Genç Star'ın Türkiye'ye örnek sanatsal bir etkinlik olduğunu belirten Dündar, "Bu yarışmalarımız hem gençlerimizin sesini duyurabilmeleri hem de bu alanda kariyer yapabilmeleri için önemli bir fırsat. Sesine, bestesine, orkestrasına güvenen gençler burada kendilerine sunulan fırsatı değerlendiriyor ve jürimizin de desteği ile geleceğin starlarını keşfediyoruz. Gençlerimiz, derslerinde başarılar ki, müzikte de başarılı oluyorlar. Bu yıl 12.'sini düzenliyoruz. Türkiye'de bu kadar istikrarlı bir yarışma olduğunu sanıyorum. Gençlerimiz burada değerli hocalarımızın önünde iyi bir sınav veriyorlar. Güzel bir ortam sunuluyor. Her yıl artan bir ilgiyle büyüyen yarışmamıza bu yıl 65 okulumuz katıldı. Bugün de finalde 43 okul sahneye çıktı. Bütün yarışmacılara, ailelerine, okullarımıza ve değerli jürimize teşekkür ediyorum" dedi.


Konuşmaların ardından sahneye çıkan liseli gençler, kategorilerinde dereceye girebilmek için yeteneklerini sergilerken, dinleyenlere müzik dolu bir gece yaşattı. Gecede sahne bir konser veren Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu da dinleyenleri mest etti.


Jüri üyeleri İsmail Göğüş, Ersen Varlı, Derya Türkan, Cenk Yüksel ve Mert Kocaili'nin yaptığı değerlendirme sonucunda Türk Sanat Müziği dalında en iyi erkek solist kategorisinde Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi, en iyi kız solist kategorisinde Orhangazi Anadolu Lisesi birinci oldu. Türk Halk Müziği dalında en iyi erkek solist kategorisinde Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi, en iyi kız solist kategorisinde Orhangazi Anadolu Lisesi birinci oldu. Pop Müzik dalında en iyi erkek solist kategorisinde Özel Tan Anadolu Fen Lisesi, en iyi kız solist kategorisinde ise Şahinkaya Anadolu ve Fen Lisesi birinci oldu. Bu dalda en iyi orkestra kategorisinde de birincilik Özel Tan Anadolu ve Fen Lisesi'nin oldu. En iyi solo enstrüman ödülünü de yine Özel Tan Anadolu Fen Lisesi kazandı.


Dereceye giren okullara ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve jüri üyeleri verirken, ayrıca yarışmanın birincilerine bağlama, ud ve gitar hediye edildi. - BURSA

Osmangazi, Bursa, Star, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:01 Kaynak: İHA
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