Alkollü sürücü ortalığı karıştırdı: "Boynumu kes üflemem" - Son Dakika
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Alkollü sürücü ortalığı karıştırdı: "Boynumu kes üflemem"

12.08.2022 02:15
Alkollü sürücü ortalığı karıştırdı: "Boynumu kes üflemem"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazaya karışan alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazaya karışan alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkolmetreyi reddeden sürücü Yücel Ç.(35), "Boynumu kes, üflemem. Bana 100 bin TL ceza yaz, imzalarım" diyerek, alkolmetreyi üflememek için direndi.

Alkolmetreyi üflemeyi ısrarla reddeden sürücü, aracının çekiciye yüklendiği sırada önüne geçip, polis ekiplerine mukavemette bulununca etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Kaza Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yücel Ç. (35) yönetimindeki 51 ABZ 603 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırım üzerinde durdu. Sürücü aracından inip karayolu üzerinde aracına ait parçaları topladığı sırada, karayolunda seyir halinde olan Kadir E. yönetimindeki 16 VK 677 plakalı otomobil manevra yaptı. O sırada arkasından gelen Mehmet D. Yönetimindeki 34 EDR 488 plakalı otomobil, 16 VK 677 plakalı otomobile arkadan çarparak durabildi.

Kaza Yerinden Kaçtı

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazaya neden olan sürücü Yücel Ç. ise aracını bırakıp, kaza yerinden kaçtı. O sırada vatandaşlar kaçan sürücünün, 100 metre ilerde olduğunu polis ekiplerine bildirdiler. Polis ekiplerince yakalanan sürücü Yücel Ç., aracın kendisine ait olduğunu fakat aracı kendisinin kullanmadığını, kaza yeri yakınındaki otelde konakladığını iddia etti. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın otelde konaklamadığını, görgü tanıkları ve kazaya karışan araç sürücülerinin beyanlarına göre tespit ettiler. Üzerinde kimlik olmadığını iddia eden sürücüye, ekipler alkolmetre testi uygulamak istediler. Sürücü ısrarla alkolmetre ölçümünü reddetti. Yücel Ç. (35), "Boynumu kes, üflemem. Bana 100 bin TL ceza yaz, altını imzalarım" dedi. Alkollü araç kullanmaktan 2 bin TL cezai işlem uygulanan ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Aracı ise çekici yardımıyla yoldan kaldırılıp otoparka çekildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü ortalığı karıştırdı: 'Boynumu kes üflemem' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkollü sürücü ortalığı karıştırdı: "Boynumu kes üflemem" - Son Dakika
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