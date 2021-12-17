Bursa evrensel değerleriyle markalaşıyor - Son Dakika

17 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa evrensel değerleriyle markalaşıyor

BURSA - Hanlar bölgesi, sultan külliyeleri ve Cumalıkızık ile 2014 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bursa, şimdi de dahil olduğu UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ile birlikte çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu 'zanaat ve halk sanatları' alanındaki değerlerini markalaştırıyor.

Tarihi ve kültürel değerleri, doğal zenginlikleri ve turizm potansiyeli ile Bursa'nın turizmden aldığı payı artırmak için yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaların meyvesi olan 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliği' ile ilgili yol haritasını, düzenlenen tanıtım toplantısı ile kamuoyuna duyurdu. Hem adaylık sürecinde yapılan çalışmalar hem de bundan sonra izlenecek yol haritasının ele alındığı toplantıya; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda davetli katıldı.

Şehirler yarışıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, günümüzde ülkelerin değil şehirlerin yarıştığını, tarihi kadim, doğası muhteşem, suları şifalı, yaz ve kış sporları için müsait, sanayisi gelişmiş, kültürel altyapısı zengin olan Bursa'nın bu yarışta çok avantajlı kent olduğunu söyledi. Bursa'nın sahip olduğu zenginliklerin yanında 2014 yılından bu yana bir UNESCO şehri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bursalılar olarak biz de dünya mirası olmanın verdiği haklı gururu hep birlikte yaşıyoruz. Geçtiğimiz yılın sonunda, Bursa olarak UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı programında da yer almamız gerektiğinden hareketle çalışmalara başladık ve zanaat ile halk sanatları dalında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na aday olduk. Bizim zanaat ve halk sanatları alanında da zengin birikimimiz var. İznik çinisi, Karagöz gölge oyunu, kayıkçılık, çoraplar, köfüncülük, saraçlık, ipekçilik, havluculuk, bıçakçılık, çömlekçilik, çarıkçılık, kasnakçılık, hasırcılık, yorgancılık; Bursa'da yaşayan, yaşatılmaya çalışılan en önemli zanaat ve halk sanatları örnekleridir. Bunlara, iğne oyası, kündekari sanatı, süpürgecilik, fıçıcılık, alem sanatı ve takunyacılık gibi meslekleri de ekleyebiliriz. Bütün bu değerlerimizden hareketle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda bizim de olmamız gerekirdi. Nihayetinde UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmamız, Bursa'nın hem ulusal hem uluslararası arenada daha fazla konuşulacağı, daha fazla gündemde kalacağı sürecin de başlangıcıdır. Biz Bursa olarak başvurduğumuz alanda yaratıcılığımızın olduğunu zaten biliyoruz. İnşallah, bu süreçle birlikte, geçmişten geleceğe uzanan sürdürülebilir bir hikayeyi yeniden yazmaya başlayacağız" dedi.

Bursa'da her şey var

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da bakanlığın somut ve soyut olmayan kültürel mirası ayağa kaldırmak gibi iki temel görevinin bulunduğunu ve bu alanda son yıllarda Türkiye genelinde önemli mesafe alındığını söyledi. Konuşmasında Bursa'nın sahip olduğu zenginliklere dikkat çeken Demircan, "UNESCO diyor ki 'Coğrafya kaderdir'. Her bir şehrin somut ve somut olmayan mirası vardır. Cenabı Allah daha baştan vermiştir onu. Rize'de çay vardır, Malatya'da kayısı vardır. Bursa'da maşallah her şey var. Bursa dünyayı besliyor. Tarım dersen var, ticaret dersen var, sanat dersen var. Yani Bursalılar çok şanslılar. Tarihi eserleri restore ediyorsunuz. Sayın başkanımızı da tebrik ediyorum. Çünkü merkezde inanılmaz yıkımlar yaptı. Kim ne derse desin, 'Sonuna kadar kültürümü koruyacağım' dediği için kendisini alkışlıyorum" diye konuştu.

Hem UNESCO ile kurulan bu güzel birliktelik hem de Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle yapılacak hazırlıklar için bakanlık olarak Bursa'ya geldiklerini ifade eden Demircan, "İnşallah güzel işleri beraber başararak, Bursamızı daha da parlatarak, dünyanın yıldızı yapmak için uğraşacağız. Hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyorum" diyerek konuşmasını tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk de toplantıda yaptığı sunumda, hem adaylık sürecinde yapılan çalışmaları hem de bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasını anlattı.

Toplantının ardından Başkan Aktaş, Bakan Yardımcısı Demircan ve Vali Canbolat ile davetliler, el sanatlarının yer aldığı sergi ile Merinos AKKM bünyesinde yer alan müzeleri gezdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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