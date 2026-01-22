Bursa'nın Otomobil Üretimi ve İhracatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bursa'nın Otomobil Üretimi ve İhracatı

22.01.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te Bursa'da 465 bin 874 otomobil üretildi, %60'ı ihraç edildi. OYAK Renault lider.

OYAK Renault ve TOFAŞ'ın fabrikalarının bulunduğu Bursa'da geçen yıl günlük 1276 adet otomobil üretildi, bunların ortalama 767'si ihraç edildi.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 2025 yılında 872 bin 538'i otomobil olmak üzere traktör dahil 1 milyon 445 bin 921 araç üretildi.

Otomobillerde adet bazında en fazla üretim 387 bin 113 ile Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault tarafından gerçekleştirildi. OYAK Renault'un toplam otomobil üretimindeki payı yüzde 44,4 olarak kayıtlara geçti.

Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota ise 2025'te 209 bin 664 adet otomobil imal ederek ikinci sırada yer aldı.

Kocaeli'de bulunan Hyundai Motor Türkiye 197 bin adet otomobil üretimiyle üçüncü, Bursa'da kurulu TOFAŞ da 78 bin 761 adet otomobil üretimiyle dördüncü sırada yer buldu.

Bursa'da 2025'te üretilen otomobil sayısı 465 bin 874 oldu. Türkiye geneli otomobil üretiminin yüzde 53,4'ü Bursa'da gerçekleştirildi.

Bursa'daki üretimin yaklaşık yüzde 60'ı ihraç edildi

Otomobil üretiminde birinci olan OYAK Renault, ihracatta da 270 bin 325 adetle ilk sırada bulunuyor.

Geçen yıl otomobil ihracatında Toyota 163 bin 303 adetle ikinci, Hyundai Motor Türkiye 156 bin 500 adetle üçüncü, TOFAŞ ise 9 bin 559 adetle dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin geçen yılki otomobil dış satımına 279 bin 884 adetle ciddi katkı sağlayan Bursa'dan OYAK Renault ve TOFAŞ'ın yaptığı ihracat, Türkiye'nin toplam otomobil ihracatının yüzde 46,7'sini oluşturdu.

Bursa'da 2025'te üretilen 465 bin 874 otomobilin yaklaşık yüzde 60'ı yurt dışına gönderildi.

Kentte günlük olarak banttan indirilen araç sayısı 1276, günlük dış satım sayısı ise ortalama 767 oldu.

Kaynak: AA

Otomobil, İhracat, Ekonomi, Renault, Üretim, Bursa, OYAK, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'nın Otomobil Üretimi ve İhracatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolun açık olsun Szymanski Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor
Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündürecek kesinti Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündürecek kesinti
Sultanbeyli’de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi Sultanbeyli'de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı Nedeni de hayli enteresan Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:50
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu Hapse bile girdi
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 11:35:42. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'nın Otomobil Üretimi ve İhracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.