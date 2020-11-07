Bursa Tıp Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleşti - Son Dakika

Bursa Tıp Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleşti

07.11.2020 11:40

Bursa Tıp Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleşti Bursa Tıp Fakültesi 62 öğrencisiyle eğitime başladı Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (SBÜ), İstanbul'da Hamidiye Tıp Fakültesi ve Ankara'da Gülhane Tıp Fakültesi'nden sonra 5 ilde kurulan yeni tıp fakültelerinden biri olan...

Bursa Tıp Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleşti

Bursa Tıp Fakültesi 62 öğrencisiyle eğitime başladı

BURSA - Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (SBÜ), İstanbul'da Hamidiye Tıp Fakültesi ve Ankara'da Gülhane Tıp Fakültesi'nden sonra 5 ilde kurulan yeni tıp fakültelerinden biri olan Bursa Tıp Fakültesi'nin, 2020-2021 Akademik Yıl Açılış Töreni, Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Adana, Erzurum, İzmir ve Trabzon'da kurulan yeni tıp fakülteleri ile eş zamanlı düzenlenen törene Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Güler Kazancı, Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Dursun Topal, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir'in yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa'da ikinci bir tıp fakültesinin kurulmasının ve burada öğrenci eğitimine katkı verilmesi gurur verici bir hadise olduğunu belirtti. Bursa sağlık tesisleri açısından güçlü bir şehir olduğunu dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, "İkinci bir tıp fakültesinin değer üstüne değer katacağına inanıyoruz. Sağlık Müdürlüğü olarak, zaten elimizden geldiğince SBÜ ile işbirliği protokolü çerçevesinde birçok çalışmayı yürütüyoruz ve bundan sonraki süreçte de yürütmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bursa Tıp Fakültesi olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin üyesi olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan SBÜ Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Güler Kazancı ise, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne 29 Haziran 2020 tarihinden itibaren Bursa, Adana, Erzurum, İzmir ve Trabzon'da olmak üzere beş yeni tıp fakültesi eklendi. Bursa Tıp Fakültesi olarak 62 öğrencimizi işbirliği kapsamında ilk üç yılda Uludağ Üniversitesi ile birlikte; 4, 5 ve 6. Sınıfları ise Bursa Şehir Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin güçlü akademik kadrosu ile birlikte onların eğitimi için çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından tören, SBÜ Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen akademik açılış törenine telekonferans yöntemiyle bağlanılarak devam etti. Katılımcılar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün akademik yıl açılış konuşmalarını canlı izledi.

Bursa Tıp Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleşti
Bursa Tıp Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleşti
Bursa Tıp Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleşti
Bursa Tıp Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleşti

Açılış Töreni, Tıp Fakültesi, Ankara, Bursa, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bursa Tıp Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleşti - Son Dakika


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