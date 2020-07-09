BURSA TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

BURSA TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandıBursa'nın İnegöl ilçesinde, TIR ile motosiklet çarpıştı.
TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, TIR ile motosiklet çarpıştı. TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü Tuncay Gül (36) ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Bursa- Ankara yolunda Kurşunlu kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan İnegöl yönüne giden Mustafa Turunç (50) yönetimindeki 34 ZOC 62 plakalı TIR, iddiaya göre yola aniden çıkan sürücü Tuncay Gül'ün kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü TIR'ın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tuncay Gül sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuncay Gül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:21 Kaynak: DHA
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