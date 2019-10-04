Son Dakika Haberleri: Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay, Kilis'te
Son Dakika Ekonomi Haber

Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay, Kilis'te

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından birisi olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ile yönetim kurulu üyeleri Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u ziyaret ettiler.

Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay, Kilis'te, System.String[]

Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından birisi olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ile yönetim kurulu üyeleri Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u ziyaret ettiler.


BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile birlikte Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u makamında ziyaret etti. Başkan Bulut, ziyaret nedeniyle Burkay ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yoğun bir işbirliğiyle, Kilis'imizi hem ülkemizi çok daha ileriye götürmek için çalışacağız" diye konuştu.


BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile beraberindekiler, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettikten sonra Gaziantep'e hareket etti. - KİLİS

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Bursa, Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığın akli dengesi araştırılacak
(Özel) Vicdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya böyle çarptı, kaçtı Vicdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı Trabzonspor'dan Huawei ve Turkcell ile 52,5 milyonluk sponsorluk anlaşması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:58:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay, Kilis'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]