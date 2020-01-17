Bursa Türkiye'nin Otomobili'ne mükemmeliyet merkezleriyle destek verecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursa Türkiye'nin Otomobili'ne mükemmeliyet merkezleriyle destek verecek - Son Dakika Ekonomi

Bursa Türkiye'nin Otomobili'ne mükemmeliyet merkezleriyle destek verecek

6 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin dünya vitrinine kentten taşınacağını belirterek, yeni nesil teknoparklar ve Bursa Teknoloji Ar-Ge ve Koordinasyon Merkezi (BUTEKOM) bünyesinde hayata geçirilen mikro mekanik,...

Bursa Türkiye'nin Otomobili'ne mükemmeliyet merkezleriyle destek verecek, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin dünya vitrinine kentten taşınacağını belirterek, yeni nesil teknoparklar ve Bursa Teknoloji Ar-Ge ve Koordinasyon Merkezi (BUTEKOM) bünyesinde hayata geçirilen mikro mekanik, mikro elektronik ve nano teknoloji mükemmeliyet merkezleriyle projeye katkı sağlayacaklarını bildirdi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ortak akıl toplantılarının 18'incisi İznik ilçesinde gerçekleştirildi.

Burkay, buradaki konuşmasında, kentin mekansal planlamayla ölçek ekonomisine geçerek gelecek 50 yılını teminat altına alması gerektiğini ifade etti.

Otonom ve dijital teknolojiyle Türkiye'nin kalkınma hedeflerinde yeni bir kilometre taşı olan Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin dünya vitrinine Bursa'dan taşınacağına dikkati çeken Burkay, "Projeye yeni nesil teknoparklar ve BUTEKOM bünyesinde hayata geçirilen mikro mekanik, mikro elektronik ve nano teknoloji mükemmeliyet merkezleriyle katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Burkay, Türkiye'nin, küresel ekonomideki korumacılık politikalarına rağmen ihracatını değer bazında en fazla artıran 5 ülkeden biri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu sene temelinde yeni yatırımların, üretimin ve istihdamın olduğu çok daha güçlü bir büyümeyi yakalayacağımıza inanıyorum. Bu zorlu süreçte özel sektörümüzün beklentilerine cevap veren düzenlemeleri hayata geçiren hükümetimize şükranlarımızı sunuyorum. Nitelikli insan kaynağımız, Ar-Ge ve inovasyon odaklı üretim sahamız, lojistik imkanlarımız ve sanayimizdeki dönüşüm hamlesi Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyasının Bursa'da gerçekleştirilmesine imkan sağladı."

Burkay, "Yeniden Büyük Bursaspor" kampanyası kapsamında Bursa iş dünyasının kampanyaya 100 bin forma desteği sağlayacağını bildirdi.

"20 bin kişiye istihdam"

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da yerli otomobilin Türkiye'nin küresel ölçekteki en önemli markalarından biri olacağına inandıklarını belirterek, "Yerli otomobil yaklaşık 20 bin kişiye istihdam ve ülke ekonomisine 50 milyar avro katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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