Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan ikizlere doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan ikizlere doğum günü sürprizi

22.09.2022 13:30
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan ikizlere doğum günü sürprizi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesine bu yıl kayıt yaptıran ikiz kızlara, rektörlükte doğum günü sürprizi yapıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesine bu yıl kayıt yaptıran ikiz kızlara, rektörlükte doğum günü sürprizi yapıldı.

Ceren ve Yaren Yıldırım kardeşler, ilkokuldan beri hayalini kurdukları doktorluk mesleğine adım atmak için kazandıkları BUÜ Tıp Fakültesine kayıt yaptırdı.

İkizler için 18'inci yaş günleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un makamında kutlama gerçekleştirildi.

Rektör Kılavuz, Ceren ve Yaren Yıldırım'a beyaz önlüklerini giydirdi ve öğrenci kartlarını teslim etti.

Kılavuz, gazetecilere, Rize'de öğretmenlik yapan Artvinli bir ailenin kızları olan Ceren ve Yaren'in, BUÜ'nün tıp eğitimi konusundaki başarılarından etkilenerek tercihlerini bu yönde kullandığını söyledi.

İkiz öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Kılavuz, "Her yıl 12-13 bin yeni öğrenci kaydediyoruz. 70 bin öğrencimiz var, her biri birbirinden değerli, pırıl pırıl gençler. Bu gençler, bundan sonra gelecek insanlar için de rol model olacaklar. Önümüzdeki haftadan itibaren eğitim hayatlarına henüz başlamadan yeni kaydolan tüm öğrencilerimizin öğrenci kartlarını kendilerine sunacağız ve geldiklerinde üniversitenin imkanlarından bu kartlarla yararlanabilecekler." diye konuştu.

İlk sıradaki tercihlerine yerleştirildiler

Kardeşler de ilkokul dönemlerinden beri doktor olmayı hedeflediklerini ve isteyerek beraber tercih yaptıklarını dile getirdi.

Üniversite tercihlerinde birinci sıraya BUÜ Tıp Fakültesini yazdıklarını belirten ikizlerden Ceren Yıldırım, "Babam bizi hep 'Doktor kızım, doktor kızım' diye büyütmüştü. 12'nci sınıfta sıralamaya göre baktık, en iyi burasıydı, en çok burası hoşumuza gitti, yazdık ve şimdi buradayız." dedi.

Daha sonra Yaren ve Ceren Yıldırım, kendileri için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfledi.

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Kaynak: AA

Uludağ Üniversitesi, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan ikizlere doğum günü sürprizi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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