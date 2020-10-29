Bursa Valisi Canbolat'tan Kızılay Haftası mesajı - Son Dakika

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat, mesajında Türk Kızılayı'nın Hilal-i Ahmer'den bugüne 152 yıldır geleneğini sürdürerek memlekette ve yeryüzünün dört bir yanında insanların en zor zamanlarında yanlarında olan, yürüttüğü bu vazifeyle ülkemizin yüz akı olan en köklü insani yardım kuruluşu olduğunu bildirdi.

Mesajında Türk Kızılayı'nın kuruluşuna ilişkin bilgi veren Canbolat, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden itibaren dil, din, ırk ve statü ayrımı gözetmeksizin savaş ve doğal afetler sonrasında insanların, barınma, beslenme ve sağlık gibi sorunlarına çare olan kuruluşlarının başında gelen Türk Kızılayı; kan bağışı, ilk yardım, sağlık ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda aktif bir rol üstlenerek örnek bir kuruluş olduğunu geçmişte olduğu gibi bugün de tüm dünyaya göstermiş, muhtaçların ve mazlumların gönlünde taht kurmuştur. İnsana en büyük değeri veren medeniyet birikimimizin bir gereği olarak zorda kalana yardım etmeyi görev kabul eden Türk Kızılayı, halkımızdan aldığı güç ve destekle, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında meydana gelen her felaketin ardından insanların yardımına ilk koşan kuruluşumuz olmuştur."

Canbolat, mesajında "Türk Milletinden aldığı güç ile zor durumda dayanışmanın, felaketlerin en yoğun anında adaletin, savaşın en çetin anında insanlığın, tarafsızlığın ve barışın simgesi olmakta bu önemli görevleri sadece insanlık adına üstlenip hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle insanlığın hizmetinde olan Türk Kızılayı'nın değerli yönetici ve çalışanları ile hayırsever vatandaşlarımızın Kızılay Haftası'nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.